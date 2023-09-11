https://sputnikarabic.ae/20230911/متحدث-حكومة-الوحدة-الوطنية-وبرلمانية-يتحدثان-لـسبوتنيك-عن-تأثير-العاصفة-دانيال-على-بلادهما-1080934565.html

متحدث حكومة الوحدة الوطنية وبرلمانية يتحدثان لـ"سبوتنيك" عن تأثير العاصفة "دانيال" على بلادهما

متحدث حكومة الوحدة الوطنية وبرلمانية يتحدثان لـ"سبوتنيك" عن تأثير العاصفة "دانيال" على بلادهما

قال المتحدث الرسمي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر توجيهات عاجلة للاستجابة السريعة لمواجهة آثار العاصفة التي... 11.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-11T17:22+0000

2023-09-11T17:22+0000

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وأوضح حمودة في تصريح خاص لـ "سبوتنيك" أن "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أعلن الحداد ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في البلاد، حدادا على ضحايا هذه المحنة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته الاستثنائية، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس".وأضاف: "استمع الرئيس للموقف ووجه بالاستجابة السريعة من مختلف الجهات، وتم تشكيل غرفة للاستجابة على صعيد الحكم المحلي كما تم تشكيل غرفة طوارئ للاستجابة السريعة مع عمداء البلديات وتم التأكيد على أهمية مجابهة هذه الأزمة بشكل لا مركزي".وأضاف: "قرر الدبيبة صرف 60 مليون دينار بشكل عاجل للبلديات المتضررة حتى تتمكن من التعاقد مع الجهات الخاصة لتوفير الآليات والتموين اللازم والأشياء المستعجلة، علما بأن هذه القيم ليست من ضمن التعويضات الخاصة بالمتضررين".وأوضح حمودة أن مصلحة الطيران المدني قامت بتسيير رحلات من مطاري طرابلس ومصراته لتوفير رحلات لمطارات الشرق الليبي في بنغازي والأبرق وطبرق وذلك لنقل الأطقم الطبية والمساعدة ولنقل هذه الفرق بشكل عاجل وسريع.كما قامت شركات الخدمات في طرابلس ومصراتة بإعداد قافلة تضم 53 شاحنة و10 آلات ثقيلة و5 شاحنات مزودة بأجهزة إضاءة للعمل على مدار 24 ساعة.وقال إن "شركة خدمات مصراتة قامت بإرسال 25 آلية ثقيلة وسيارات نقل وشفط، وكل الجهات تظافرت، وجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية مستعد لنقل المرضى والجرحى للمناطق غير المتضررة، من يحتاج للعلاج بالخارج سيتم إيفاده خلال 48 ساعة".كما أشار بأن "صندوق الزكاة وصندوق التضامن قاما بإرسال الأغطية والمعدات لمساعدة أهلنا النازحين من بيوتهم".واختتم حمودة قوله بأن "الأمر جلل والأزمة شديدة، وهناك عدد من البلديات تم إعلانها منكوبة متمنيا من الله أن يسلم أهلنا في الشرق الليبي، وأن يشد أزر كل العاملين على أرض الميدان والخروج سالمين من هذه الأزمة".كارثة كبيرةقالت البرلمانية الليبية أسماء الخوجة: "حملنا أسى كبيرا لما تعرض له الشرق الليبي، وتابعنا هذه الأحداث لحظة بلحظة، لكننا نؤمن بأنها من أقدار الله سبحانه وتعالى".ولفتت في تصريح لـ "سبوتنيك" أن "البنية التحتية في ليبيا غير مهيأة لمثل هذه الكوارث الكبيرة وليست في المستوى المطلوب هي قديمة ومتهالكة، وأغلب المشاريع قديمة ومتوقفة ولم تشهد المنطقة أي تطورات في البنية التحتية، وكل هذه العوامل أدت إلى تفاقم الأزمة، وأصبح لدينا عدد كبير من النازحين، خاصة بعدما وصل مستوى المياه إلى مترين تقريبا وغمرت المياه بيوتا كاملة".وأضافت: "الخسائر كبيرة وعدد من المفقودين والجرحى كبير نأمل أن تتكاثف الجهود من الحكومات، تعد هذه العاصفة التي اجتاحت الشرق الليبي هي الأولى من نوعها التي تمر بها ليبيا".وأكدت الخوجة أن "رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بمجلس النواب قام بإصدار بيان عن هذه الكارثة.. الدعم ليس مجرد بيانات تطلق ولكن يجب أن يكون هناك تواصل مع المجتمع الدولي خاصة والإمكانيات والمشاريع متوقفة خاصة وأن ليبيا لم تدخر جهدا في دعم الكوارث في العالم".ولفتت الخوجة إلى أن العناصر المحلية في ليبيا تفتقر إلى الخبرة في مجال الكوارث الطبيعية، والتدريب في هذا الجانب هام جدا وهذا الأمر لإنقاذ حياة المواطنين، وشددت على ضرورة اهتمام الحكومة بهذا الجانب، حتى لا تتكرر مثل هذه الأمور ويجب أن تكون هناك خطط للتغلب على مثل هذه الكوارث.وأعلنت السلطات الليبية، أمس الأحد، مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد، مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية، التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.واجتاحت مياه الأمطار عدة مدن ليبية بسبب قوة غزارتها، ما تسبب بفيضانات وسيول، وكانت قرية تاكنس الجبلية والبيضاء وشحات وبطه في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا، الأكثر تضررا جراء العاصفة "دانيال".

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