https://sputnikarabic.ae/20230912/الكرملين-موسكو-وبيونغ-يانغ-غير-مهتمتين-بالتحذيرات-الأمريكية-بشأن-الأسلحة-1080942973.html
الكرملين: موسكو وبيونغ يانغ غير مهتمتين بالتحذيرات الأمريكية بشأن الأسلحة
الكرملين: موسكو وبيونغ يانغ غير مهتمتين بالتحذيرات الأمريكية بشأن الأسلحة
قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على دعوة واشنطن لكوريا الشمالية بعدم تزويد موسكو بالأسلحة، إن مصلحة العلاقات بين روسيا... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T03:48+0000
2023-09-12T03:48+0000
2023-09-12T03:48+0000
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وقال بيسكوف: "كما تعلمون، نحن نركز على مصلحة بلدينا عندما ننفذ علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، وليس على التحذيرات التي تأتي من واشنطن. سنكون موجهين نحو مصلحة بلدينا".وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قال بيسكوف إن روسيا ستواصل تعزيز الصداقة مع كوريا الشمالية.وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القادمة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.
https://sputnikarabic.ae/20230912/مراسل-سبوتنيك-وصول-قطار-كيم-جونغ-أون-إلى-روسيا-1080942815.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قائمة الكرملين الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, قائمة الكرملين الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: موسكو وبيونغ يانغ غير مهتمتين بالتحذيرات الأمريكية بشأن الأسلحة
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، تعليقا على دعوة واشنطن لكوريا الشمالية بعدم تزويد موسكو بالأسلحة، إن مصلحة العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية هي المهمة وليست تحذيرات واشنطن.
وقال بيسكوف: "كما تعلمون، نحن نركز على مصلحة بلدينا عندما ننفذ علاقاتنا مع جيراننا، بما في ذلك كوريا الشمالية، وليس على التحذيرات التي تأتي من واشنطن. سنكون موجهين نحو مصلحة بلدينا".
وفي وقت سابق، أمس الاثنين، قال بيسكوف إن روسيا ستواصل تعزيز الصداقة مع كوريا الشمالية.
وفي وقت سابق، أعلن الكرملين أن كيم جونغ أون سيقوم بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القادمة بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وفي صباح اليوم الثلاثاء، نشرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية صورًا من حفل مغادرة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا. وصرح المتحدث الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف للصحفيين بأن المحادثات ستجري في منطقة الشرق الأقصى
، لكنه لم يحدد المكان بالضبط.