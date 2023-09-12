https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-مستوى-تاريخي-غير-مسبوق-في-العلاقات-بين-الصين-وروسيا-1080943100.html

بوتين يعلن عن مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا

بوتين يعلن عن مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له، وسيتم مواصلة العمل المشترك بين البلدين. 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T04:28+0000

2023-09-12T04:28+0000

2023-09-12T04:32+0000

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جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.وخلال المحادثات، أشار بوتين إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في مارس/ آذار بعد إعادة انتخابه تعكس مستوى العلاقات التاريخي الذي وصلت إليه البلدين.وقال بوتين: "هذا [زيارة الرئيس الصيني] إشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له. كما قلت، سنستمر في العمل المشترك بهذا الاتجاه".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

https://sputnikarabic.ae/20230911/روسيا-والصين-تسرعان-التخلص-من-هيمنة-الدولار-عن-طريق-التجارة-البينية-1080894768.html

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