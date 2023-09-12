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بوتين يعلن عن مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا
بوتين يعلن عن مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له، وسيتم مواصلة العمل المشترك بين البلدين. 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T04:28+0000
2023-09-12T04:32+0000
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جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.وخلال المحادثات، أشار بوتين إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في مارس/ آذار بعد إعادة انتخابه تعكس مستوى العلاقات التاريخي الذي وصلت إليه البلدين.وقال بوتين: "هذا [زيارة الرئيس الصيني] إشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له. كما قلت، سنستمر في العمل المشترك بهذا الاتجاه".ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم
فلاديمير بوتين, الصين, روسيا, العالم, أخبار روسيا اليوم

بوتين يعلن عن مستوى تاريخي غير مسبوق في العلاقات بين الصين وروسيا

04:28 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 04:32 GMT 12.09.2023)
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لقاء رئيس روسيا فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ في بكين، الصين 4 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له، وسيتم مواصلة العمل المشترك بين البلدين.
جاءت تصريحات بوتين خلال لقائه بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي.
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وخلال المحادثات، أشار بوتين إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى روسيا في مارس/ آذار بعد إعادة انتخابه تعكس مستوى العلاقات التاريخي الذي وصلت إليه البلدين.
وقال بوتين: "هذا [زيارة الرئيس الصيني] إشارة إلى أن العلاقات بين روسيا والصين في السنوات الأخيرة وصلت إلى مستوى تاريخي لا مثيل له. كما قلت، سنستمر في العمل المشترك بهذا الاتجاه".
ويُعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر/ أيلول 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.
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