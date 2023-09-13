https://sputnikarabic.ae/20230913/الجيش-الإيراني-يرد-على-نشر-إسرائيل-قائمة-اغتيالات-مسؤولين-إيرانيين-1080987290.html

الجيش الإيراني يرد على نشر إسرائيل قائمة اغتيالات مسؤولين إيرانيين

الجيش الإيراني يرد على نشر إسرائيل قائمة اغتيالات مسؤولين إيرانيين

قلّل الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، من "شأن التهديدات الإسرائيلية التي تحدثت عن قائمة اغتيالات لبعض المسؤولين الإيرانيين". 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T07:48+0000

2023-09-13T07:48+0000

2023-09-13T07:48+0000

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وقال مساعد قائد الجيش الإيراني لشؤون التنسيق، الأدميرال حبيب الله سياري، إن "إسرائيل لا تستطيع ارتكاب أي خطأ ضد إيران"، مضيفا أن إيران ليست صفصافة لتهزها هذه الرياح".وتابع القائد العسكري: "كلام الكيان الصهيوني دليل على تخبطه ونؤكد أنه لن يدخل الخوف في قلوبنا بهذه الكلمات".وأعلن رئيس الموساد الإسرائيلي، ديفيد بارنياع، الأحد الماضي، أن "تل أبيب أحبطت 27 عملية إيرانية ضد إسرائيليين، خلال العام الماضي".وقال بارنياع إن "الإرهاب الإيراني، مستمر في إيذاء الإسرائيليين، في جميع أنحاء العالم"، مشددًا على ضرورة أنه "حان الوقت لأن تدفع إيران الثمن حتى في قلب طهران".بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "مثل هذه المواقف الواضحة وإعلان النوايا لاغتيال مسؤولين رسميين في دولة أخرى، يدل على أن جوهر النظام الصهيوني يقوم على الإرهاب"، مشددًا على ضرورة أن "تأخذ دول العالم والمنظمات الدولية مثل هذه التهديدات الإرهابية بالاعتبار".وأضاف كنعاني أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أثبتت أنها لن تتهاون مع أي طرف وسترد على أي عدوان أحمق"، مشيرًا إلى أن "النظام الصهيوني تعرض مرارا وتكرارا لصفعة قوية من إيران، ردًا على أفعاله الغبية".وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد قال في يوليو/ تموز الماضي، إنه "تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل ويهود في أنحاء العالم، خلال العام الأخير".وقال غالانت، في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو، إن "أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي، في العام الأخير، وصل معظمها بالفعل إلى مستوى عالٍ من النضج، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة"، وفق هيئة البث الرسمية "كان".كما اتهم بعدها وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إيران بالوقوف وراء ما قال إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفارة بلاده في العاصمة الأذربيجانية باكو. وقال كوهين، خلال زيارته إلى صربيا: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".بدورها، أعلنت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، في أغسطس/ آب الماضي، عن نجاحها في إحباط مخطط تخريبي معقد، من تصميم جهاز الموساد الإسرائيلي، ويستهدف الصناعات الدفاعية في البلاد، بحسب قولها.وأفاد التلفزيون الوطني الإيراني بأن جهاز المخابرات في وزارة الدفاع الإيرانية، أحبط ما وصفه بـ"المحاولة التخريبية الأكبر" ضد قطاع الصواريخ والفضاء، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.كما أعلنت إيران، في شهر يوليو الماضي، عن قبضها على أكبر شبكة إرهابية "صهيونية" كانت تخطط لتفجير مقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.

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