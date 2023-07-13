https://sputnikarabic.ae/20230713/غالانت-تم-إحباط-50-هجوما-إيرانيا-ضد-إسرائيليين-ويهود-1079050428.html
غالانت: تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين ويهود
غالانت: تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين ويهود
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، إنه تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل ويهود في أنحاء العالم خلال العام الأخير. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T19:11+0000
2023-07-13T19:11+0000
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غالانت في العاصمة الأذربيجانية باكو التي يجري زيارة إليها، وفق هيئة البث الرسمية (كان).وقال غالانت: "أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الأخير، وصل معظمها بالفعل إلى مستوى عالٍ من النضج، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة".ومضى وزير الدفاع الإسرائيلي بقوله: "بفضل نظامنا الأمني، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل فهمنا أن إيران تشكل تهديدًا عالميًا - أفشلنا هذه المحاولات وأنقذنا الأرواح".وأضاف غالانت: "في جنين رصدنا ارتفاعا في جودة ونطاق الأسلحة، نتيجة تمويل إيران ونشر الخبرة وأساليب القتال، من أجل التدخل في قدرة إسرائيل على السيطرة على المنطقة. الآن، لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام بما هو متوقع منها، ولكن أينما كان علينا التحرك فلن نتردد".والأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شاركت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.وفي أعقاب ذلك، نفذ فلسطينيون عدة عمليات إطلاق نار ودهس، وصلت بما في ذلك إلى تل أبيب مخلفة قتلى وجرحى.وأمس الأربعاء، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إيران بالوقوف وراء ما قال إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.وقال كوهين خلال زيارته إلى صربيا: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".وأضاف أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على الاتهامات الإسرائيلية سواء تلك التي أوردها اليوم وزير الدفاع، أو التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".
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https://sputnikarabic.ae/20230712/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يقول-إن-المتورطين-في-الحادث-على-الحدود-اللبنانية-ينتمون-لـحزب-الله-1079004685.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أخبار الضفة الغربية, العالم, أخبار العالم الآن
غالانت: تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيليين ويهود
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، إنه تم إحباط 50 هجوما إيرانيا ضد إسرائيل ويهود في أنحاء العالم خلال العام الأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده غالانت في العاصمة الأذربيجانية باكو التي يجري زيارة إليها، وفق هيئة البث الرسمية
(كان).
وقال غالانت: "أكثر من 50 محاولة هجوم إرهابي في العام الأخير، وصل معظمها بالفعل إلى مستوى عالٍ من النضج، تم إحباطها في اللحظة الأخيرة".
ومضى وزير الدفاع الإسرائيلي
بقوله: "بفضل نظامنا الأمني، وبفضل التعاون الوثيق مع العديد من الدول، وبفضل فهمنا أن إيران تشكل تهديدًا عالميًا - أفشلنا هذه المحاولات وأنقذنا الأرواح".
وأضاف غالانت: "في جنين رصدنا ارتفاعا في جودة ونطاق الأسلحة، نتيجة تمويل إيران ونشر الخبرة وأساليب القتال، من أجل التدخل في قدرة إسرائيل على السيطرة على المنطقة. الآن، لدى السلطة الفلسطينية فرصة للقيام بما هو متوقع منها، ولكن أينما كان علينا التحرك فلن نتردد".
والأسبوع الماضي، شن الجيش الإسرائيلي
عملية عسكرية في مدينة جنين ومخيمها، شاركت فيها مروحيات وطائرات مسيّرة وقوات برية خاصة، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا واعتقال 300، فضلا عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
وفي أعقاب ذلك، نفذ فلسطينيون
عدة عمليات إطلاق نار ودهس، وصلت بما في ذلك إلى تل أبيب مخلفة قتلى وجرحى.
وأمس الأربعاء، اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين
إيران بالوقوف وراء ما قال إنها محاولة لتنفيذ هجوم على سفاراتها في العاصمة الأذربيجانية باكو.
وقال كوهين خلال زيارته إلى صربيا: "إيران هي من تقف وراء محاولة استهداف السفارة الإسرائيلية في أذربيجان".
وأضاف أن "الخلية الإرهابية التي تم الإمساك بها في أذربيجان تلقت التمويل والتعليمات من إيران".
ولم يصدر عن السلطات الإيرانية تعليق رسمي على الاتهامات الإسرائيلية سواء تلك التي أوردها اليوم وزير الدفاع، أو التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي
، إلا أن إيران عادة ما تنفي تلك الاتهامات وتصفها بـ "الدعاية الصهيونية".