https://sputnikarabic.ae/20230913/عبد-اللهيان-يعرب-عن-تقديره-لجهود-العراق-إزاء-تنفيذ-جميع-بنود-الاتفاق-الأمني--1081003059.html

عبد اللهيان يعرب عن تقديره لجهود العراق إزاء تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأمني

عبد اللهيان يعرب عن تقديره لجهود العراق إزاء تنفيذ جميع بنود الاتفاق الأمني

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن إيران عازمة على حماية أمنها الوطني وهي ممتنة للجهود العراقية بشأن إجلاء "المجموعات... 13.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-13T16:39+0000

2023-09-13T16:39+0000

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وأفادت وكالة "إرنا"، اليوم الأربعاء، بأن تصريحات عبد اللهيان جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي، فؤاد حسين، الذي يوجد في طهران، في زيارة رسمية هذه الأيام.وأعرب حسين أمير عبد اللهيان، عن شكره للعراق لبذلها الجهود المتواصلة لتجريد "الجماعات الإرهابية" من السلاح، موضحا أن "العراق سيقوم خلال الأيام المقبلة بتنفيذ كامل بنود الاتفاق الأمني".وقال وزير الخارجية الإيراني:وأعرب عبد اللهيان عن "سعادته لكون العراق وإيران يعلنان أنهما بلدين جارين، تجمع بينهما أسمى العلاقات الثنائية والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي"، منوها إلى أن "اجتماع لجنة التعاون المشتركة بين البلدين الذي عقد خلال الفترة الأخيرة، كشف عن حصول تقدم جيد في مجال التعاون بين الدولتين".وأفاد وزير الخارجية الإيراني بأن أحدث مشروع في هذا الإطار هو الطريق السككي الذي يجمع البلدين، ويبدأ من شلمجة الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وينتهي بالبصرة العراقية، موضحا أنه دخل حيز التنفيذ برعاية رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ونائب الرئيس الإيراني، محمد مخبر، بهدف تعزيز التعاون السياحي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.ومن جهته، دعا وزير الخارجية العراقي، إيران، إلى "الالتزام بالاتفاق الأمني الموقع بين البلدين وعدم استخدام لغة التهديد والعنف"، معربا عن أهمية احترام إيران للاتفاق الأمني الموقع بين البلدين، الذي يتضمن نزع السلاح عن الجماعات والأحزاب الكردية المعارضة لإيران والموجودة في شمال العراق.وأكد فؤاد حسين أنه تم نزع السلاح عن المجموعات الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية، مشيرا إلى أن الدستور العراقي ينص على عدم السماح لأي جماعة بشن هجمات على دول أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230910/رئيس-الوزراء-العراقي-نقف-إلى-جانب-إيران-في-مواجهة-الحظر-الأمريكي-1080874994.html

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