https://sputnikarabic.ae/20230913/كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخًا-باليستيا-غير-محدد-نحو-بحر-اليابان-1080980196.html
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان
قالت القوات المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد نحو بحر اليابان في وقت مبكر من صباح الأربعاء. 13.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-13T03:10+0000
2023-09-13T03:10+0000
2023-09-13T03:35+0000
كوريا الشمالية
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ولم تقدم القوات العسكرية أي تفاصيل حول الإطلاق، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية عبر منصة "إكس" إطلاق الصاروخ، قائلة إن " كوريا الشمالية أطلقت شيئًا قد يكون صاروخًا باليستيًا".ولاحقاً، قالت وكالة الأمن البحري اليابانية إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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كوريا الشمالية
كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين نحو بحر اليابان
03:10 GMT 13.09.2023 (تم التحديث: 03:35 GMT 13.09.2023) تابعنا عبر
قالت القوات المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا غير محدد نحو بحر اليابان في وقت مبكر من صباح الأربعاء.
ولم تقدم القوات العسكرية أي تفاصيل حول الإطلاق، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع اليابانية عبر منصة "إكس" إطلاق الصاروخ، قائلة إن " كوريا الشمالية أطلقت شيئًا قد يكون صاروخًا باليستيًا".
ولاحقاً، قالت وكالة الأمن البحري اليابانية إنه من المعتقد أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا ثانيا.