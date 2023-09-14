https://sputnikarabic.ae/20230914/الجيش-الإيراني-العدو-لا-يجرؤ-على-التعرض-لأي-من-حدودنا-البحرية-أو-البرية-1081043039.html
الجيش الإيراني: العدو لا يجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البحرية أو البرية
الجيش الإيراني: العدو لا يجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البحرية أو البرية
قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، إن جيشنا اليوم بكوادره المؤمنة لم ينشر الأمن في إيران فحسب، بل في دول المنطقة... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T15:58+0000
2023-09-14T15:58+0000
2023-09-14T15:58+0000
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وأفادت وكالة "فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت في كلمة ألقاها أمام الطلبة الجامعيين في كلية ضباط الجيش، للتأكيد على المكانة المرموقة للنظام الإيراني حول العالم.وأكد الأدميرال إيراني أن فترة الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988) كانت منعطفا مهما لبلاده، خاصة أن الجيش الإيراني وقف إلى جانب أبناء الشعب في التصدي لما أسماه بـ"عدو مدجج بالسلاح ولم يسمحوا له باقتطاع ولو شبر من تراب الوطن".وشدد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني على أن جيش بلاده جعل العدو لا يجرؤ على التعرض لأي من حدوده البرية أو البحرية، مضيفا أن الجيش، في هذه الآونة، يحظى بمكانة في قلوب أبناء الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم ككل، فيما يبذل جهوده دوما في مجال الدفاع ومساعدة الناس، على حد قوله.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "الحرب غيرّت ميدانها وطبيعتها، وهزمنا تقريبا كل الاستراتيجيات والسياسات المدمرة".وذكرت وكالة "فارس" أن "تصريحات اللواء حسين سلامي، جاءت خلال لقاء مع نشطاء الفضاء الإلكتروني في البلاد"، مؤكدا خلالها أن بلاده "أحبطت تقريبا جميع استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة والخطيرة، على مدى السنوات الـ 45 الماضية".واستطرد سلامي قائلا:وشدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني على "ضرورة النظر إلى مشهد الواقع المقبل، بدعوى أن كل من اعتمد على أمريكا انهار، منوها إلى أن الأمريكيين لم يتمكنوا من دعم حلفائهم منذ سنوات، بداية من شاه إيران إلى جعفر نميري، في السودان، أو بينوشيه في تشيلي، ولا يستطيع الأمريكيون في أي وقت من الأوقات حماية مصالحهم السياسية"، بحسب قوله.وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني:وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، نجاحها في إحباط مخطط تخريبي معقد، من تصميم جهاز الموساد الإسرائيلي، ويستهدف الصناعات الدفاعية في البلاد، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20230914/الحرس-الثوري-الإيراني-أحبطنا-استراتيجيات-وسياسات-العدو-المدمرة-خلال-الـ-45-عاما-الماضية-1081021205.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, العالم, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم
الجيش الإيراني: العدو لا يجرؤ على التعرض لأي من حدودنا البحرية أو البرية
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قال قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، اليوم الخميس، إن جيشنا اليوم بكوادره المؤمنة لم ينشر الأمن في إيران فحسب، بل في دول المنطقة ككل.
وأفادت وكالة
"فارس"، مساء اليوم الخميس، بأن تصريحات الأدميرال شهرام إيراني جاءت في كلمة ألقاها أمام الطلبة الجامعيين في كلية ضباط الجيش، للتأكيد على المكانة المرموقة للنظام الإيراني حول العالم.
وأكد الأدميرال إيراني أن فترة الحرب الإيرانية العراقية
(1980-1988) كانت منعطفا مهما لبلاده، خاصة أن الجيش الإيراني وقف إلى جانب أبناء الشعب في التصدي لما أسماه بـ"عدو مدجج بالسلاح ولم يسمحوا له باقتطاع ولو شبر من تراب الوطن".
وشدد قائد القوة البحرية بالجيش الإيراني على أن جيش بلاده جعل العدو لا يجرؤ على التعرض لأي من حدوده البرية أو البحرية، مضيفا أن الجيش، في هذه الآونة، يحظى بمكانة في قلوب أبناء الشعب الإيراني وشعوب المنطقة والعالم ككل، فيما يبذل جهوده دوما في مجال الدفاع ومساعدة الناس، على حد قوله.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إن "الحرب غيرّت ميدانها وطبيعتها، وهزمنا تقريبا كل الاستراتيجيات والسياسات المدمرة".
وذكرت وكالة
"فارس" أن "تصريحات اللواء حسين سلامي، جاءت خلال لقاء مع نشطاء الفضاء الإلكتروني في البلاد"، مؤكدا خلالها أن بلاده "أحبطت تقريبا جميع استراتيجيات وسياسات العدو المدمرة والخطيرة، على مدى السنوات الـ 45 الماضية".
بفضل الله وعونه، فشلت كل سياسات العدو، حتى اليوم، من الحروب العسكرية الواسعة في شرق البحر المتوسط إلى أفغانستان وحتى قلب العراق، أو حتى الحروب بالوكالة، وقد تمكنا من إبعاد بؤرة تركيز العدو بعيدا عن أم القرى في العالم الإسلامي.
وشدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني
على "ضرورة النظر إلى مشهد الواقع المقبل، بدعوى أن كل من اعتمد على أمريكا انهار، منوها إلى أن الأمريكيين لم يتمكنوا من دعم حلفائهم منذ سنوات، بداية من شاه إيران إلى جعفر نميري، في السودان، أو بينوشيه في تشيلي، ولا يستطيع الأمريكيون في أي وقت من الأوقات حماية مصالحهم السياسية"، بحسب قوله.
وأضاف القائد العام للحرس الثوري الإيراني:
الصهاينة متورطون في مشكلات كثيرة وآفاق انهيارهم وزوالهم ملحوظة، وإذا كانت الاغتيالات السابقة قد زادت من أمنكم، فاستمروا، ولكن اعلموا إذا أصبحت الأجواء بيننا وبينكم أمنية فإن أيدينا ستكون مفتوحة أكثر وأعماركم أقصر.
وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أعلنت إدارة الاستخبارات في وزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية، نجاحها في إحباط مخطط تخريبي معقد
، من تصميم جهاز الموساد الإسرائيلي، ويستهدف الصناعات الدفاعية في البلاد، بحسب قولها.