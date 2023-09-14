https://sputnikarabic.ae/20230914/ريال-مدريد-يبحث-عن-طفل-مغربي-فقد-عائلته-ظهر-بقميص-النادي-بين-الأنقاض-فيديو-1081023660.html
"ريال مدريد" يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته... ظهر بقميص النادي بين الأنقاض... فيديو
"ريال مدريد" يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته... ظهر بقميص النادي بين الأنقاض... فيديو
تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطفل مغربي يتحدث عن الزلزال الأخير الذي شهدته المملكة، وهو يحبس دموعه، متحدثا عن المأساة، التي تعرض لها... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T09:51+0000
2023-09-14T09:51+0000
2023-09-14T09:51+0000
مجتمع
أخبار المغرب اليوم
زلزال
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الدوري الإسباني
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أثار الطفل المغربي، عبدالرحيم، والذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص نادي "ريال مدريد"، تعاطفا كبيرا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي، الذي أطلق بدوره حملة لتحديد مكان الطفل الذي فقد كل أفراد أسرته.وذكر البرنامج الرياضي الشهير "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito)، أن "نادي "ريال مدريد" يبحث عن الطفل المغربي على أمل تحديد مكانه من أجل مساعدته".وليل الجمعة / السبت الماضي، ضرب زلزال مدمر المغرب، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 2500 حالة وفاة وما لا يقل عن 3000 إصابة".
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feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي الفيديو
أخبار المغرب اليوم, زلزال, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, نادي الفيديو
"ريال مدريد" يبحث عن طفل مغربي فقد عائلته... ظهر بقميص النادي بين الأنقاض... فيديو
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تداول نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لطفل مغربي يتحدث عن الزلزال الأخير الذي شهدته المملكة، وهو يحبس دموعه، متحدثا عن المأساة، التي تعرض لها وأسفرت عن وفاة والديه وأشقائه وجده.
أثار الطفل المغربي، عبدالرحيم، والذي ظهر في مقطع مصور وهو يرتدي قميص نادي "ريال مدريد"، تعاطفا كبيرا في أوساط الرأي العام الإسباني، خاصة بين مشجعي الفريق الملكي
، الذي أطلق بدوره حملة لتحديد مكان الطفل الذي فقد كل أفراد أسرته.
وذكر البرنامج الرياضي الشهير "إل شيرينغيتو" (El Chiringuito)، أن "نادي "ريال مدريد" يبحث عن الطفل المغربي على أمل تحديد مكانه من أجل مساعدته".
وليل الجمعة / السبت الماضي، ضرب زلزال مدمر المغرب
، بلغت شدته 7 درجات، وبعدها بدقائق وقعت هزة أرضية ثانية.
فيما أعلنت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد إلى أكثر من 2500 حالة وفاة وما لا يقل عن 3000 إصابة".