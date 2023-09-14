https://sputnikarabic.ae/20230914/متحول-جنسي-متحدثا-باسم-القوات-الأوكرانية-يهدد-بشكل-مباشر-حياة-الصحفيين-الروس-1081043953.html

متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس

متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس

هدد متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس، الأسبوع المقبل.‏ 14.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-14T16:58+0000

2023-09-14T16:58+0000

2023-09-14T17:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/0e/1081043796_0:0:1843:1037_1920x0_80_0_0_32f6fb496c57f808226e5c10ebafe55f.jpg

وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، أذيع أمس الأربعاء، عبر ‏حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ‏ثمن جرائمهم".‏ وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن ‏في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".‏وتابع: "أسنان ‏الشياطين الروس سوف تصر بقوة أكبر من أي وقت مضى، وأفواههم المسعورة ستثير جنونا لا ‏يمكن السيطرة عليه".‏وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع قائلة:وأثارت تصريحات سيريلو سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على "السوشيال ميديا": "الجميع يضحكون عليك"، بينما قال آخرون إن الفيديو ‌‏"مخيف للغاية".‏فيما أشار البعض إلى أنهم لم يصدقوا أن تصريحات المتحدث باسم القوات الأوكرانية جادة، وكتبوا: "لا ‏بد أن تكون هذه رواية محاكاة ساخرة، ولا يوجد تفسير آخر، إن عرضك الكوميدي الجديد جامح، "يا لك ‏من مهرج".‏ وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت الشهر الماضي، عن تعيين المتحول جنسيا، سارة أشتون سيريلو، ‏متحدثا باسمها.‏

https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن