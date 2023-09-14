https://sputnikarabic.ae/20230914/متحول-جنسي-متحدثا-باسم-القوات-الأوكرانية-يهدد-بشكل-مباشر-حياة-الصحفيين-الروس-1081043953.html
متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس
متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس
هدد متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس، الأسبوع المقبل. 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T16:58+0000
2023-09-14T16:58+0000
2023-09-14T17:14+0000
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وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، أذيع أمس الأربعاء، عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ثمن جرائمهم". وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".وتابع: "أسنان الشياطين الروس سوف تصر بقوة أكبر من أي وقت مضى، وأفواههم المسعورة ستثير جنونا لا يمكن السيطرة عليه".وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على المقطع قائلة:وأثارت تصريحات سيريلو سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على "السوشيال ميديا": "الجميع يضحكون عليك"، بينما قال آخرون إن الفيديو "مخيف للغاية".فيما أشار البعض إلى أنهم لم يصدقوا أن تصريحات المتحدث باسم القوات الأوكرانية جادة، وكتبوا: "لا بد أن تكون هذه رواية محاكاة ساخرة، ولا يوجد تفسير آخر، إن عرضك الكوميدي الجديد جامح، "يا لك من مهرج". وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت الشهر الماضي، عن تعيين المتحول جنسيا، سارة أشتون سيريلو، متحدثا باسمها.
https://sputnikarabic.ae/20230908/مرتزق-أمريكي-يقضي-نحبه-مع-مجموعة-من-شركائه-في-أوكرانيا-صور-1080805784.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
متحول جنسي متحدثا باسم القوات الأوكرانية يهدد بشكل مباشر حياة الصحفيين الروس
16:58 GMT 14.09.2023 (تم التحديث: 17:14 GMT 14.09.2023) تابعنا عبر
هدد متحول جنسي، هو المتحدث باسم القوات الأوكرانية، حياة صحفيين روس، الأسبوع المقبل.
وقال سارة أشتون سيريلو، وهو صحفي أمريكي سابق، في بيان مرئي له، أذيع أمس الأربعاء، عبر حسابه على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، إن "العالم سيشهد الأسبوع المقبل دفع الصحفيين في روسيا ثمن جرائمهم".
وأكد سيريلو أن "كل المروجين لروسيا سيتم اصطيادهم والقضاء عليهم، وسيتم تنفيذ العدالة، بينما نحن في أوكرانيا سنتولى هذه المهمة بالإيمان بالله والحرية والتحرر الكامل".
وتابع: "أسنان الشياطين الروس سوف تصر بقوة أكبر من أي وقت مضى، وأفواههم المسعورة ستثير جنونا لا يمكن السيطرة عليه".
وعلقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
، على المقطع قائلة:
"زومبي، نهاية العالم، سنرسل هذا الدليل الإضافي على الطبيعة الإرهابية لنظام كييف ورعايته من قبل واشنطن إلى جميع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية".
وأثارت تصريحات سيريلو سخرية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتب أحد المستخدمين على "السوشيال ميديا": "الجميع يضحكون عليك"، بينما قال آخرون إن الفيديو "مخيف للغاية".
فيما أشار البعض إلى أنهم لم يصدقوا أن تصريحات المتحدث باسم القوات الأوكرانية
جادة، وكتبوا: "لا بد أن تكون هذه رواية محاكاة ساخرة، ولا يوجد تفسير آخر، إن عرضك الكوميدي الجديد جامح، "يا لك من مهرج".
وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أعلنت الشهر الماضي، عن تعيين المتحول جنسيا، سارة أشتون سيريلو، متحدثا باسمها.