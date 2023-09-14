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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230914/منظمة-الصحة-العالمية-تقرر-صرف-مليوني-دولار-من-صندوقها-للطوارئ-لدعم-عمليات-الإغاثة-في-ليبيا-1081041135.html
منظمة الصحة العالمية تقرر صرف مليوني دولار من صندوقها للطوارئ لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا
منظمة الصحة العالمية تقرر صرف مليوني دولار من صندوقها للطوارئ لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، عن صرفها مبلغ مليوني دولار أمريكي من صندوق الطوارئ الخاص بها، لدعم... 14.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-14T14:38+0000
2023-09-14T14:38+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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قال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستصرف منظمة الصحة العالمية مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا"، بهدف دعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا.وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن المسؤولين المحليين أبلغوا عن مقتل أكثر من 5000 شخص، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين"، موضحا أن هناك أكثر من 35 ألف شخص مشردين.ولفت غيبريسوس إلى أن "منظمة الصحة العالمية تعمل مع وزارة الصحة وشركائها من أجل تسريع عمليات الإغاثة الطارئة للمناطق المتضررة من الفيضانات".يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعلنت عن تخصيص حوالي 413 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرق البلاد.كما قررت الحكومة تخصيص أكثر من 103 ملايين دولار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في المناطق المنكوبة شرقي البلاد. وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230912/مصدر-طبي-لـسبوتنيك-ارتفاع-عدد-ضحايا-إعصار-دانيال-في-ليبيا-صور-1080967229.html
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منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

منظمة الصحة العالمية تقرر صرف مليوني دولار من صندوقها للطوارئ لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا

14:38 GMT 14.09.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2023
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، عن صرفها مبلغ مليوني دولار أمريكي من صندوق الطوارئ الخاص بها، لدعم عمليات الإغاثة في ليبيا، وذلك بعد الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب السيول والفيضانات.
قال غيبريسوس في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "ستصرف منظمة الصحة العالمية مليوني دولار من صندوق الطوارئ الخاص بنا"، بهدف دعم الاستجابة الإنسانية في ليبيا.
وأضاف مدير منظمة الصحة العالمية أن المسؤولين المحليين أبلغوا عن مقتل أكثر من 5000 شخص، ولا يزال الآلاف في عداد المفقودين"، موضحا أن هناك أكثر من 35 ألف شخص مشردين.
ولفت غيبريسوس إلى أن "منظمة الصحة العالمية تعمل مع وزارة الصحة وشركائها من أجل تسريع عمليات الإغاثة الطارئة للمناطق المتضررة من الفيضانات".
يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، أعلنت عن تخصيص حوالي 413 مليون دولار لعمليات إعادة الإعمار في المدن المتضررة جراء السيول شرق البلاد.
مشرحة مركز طبرق الطبي، ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع عدد ضحايا إعصار دانيال في ليبيا... صور
12 سبتمبر, 14:55 GMT
كما قررت الحكومة تخصيص أكثر من 103 ملايين دولار لصالح وزارة الحكم المحلي بهدف تغطية الأضرار في المناطق المنكوبة شرقي البلاد.
وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال" التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، أعلنت الحداد 3 أيام، وتنكيس الرايات والأعلام بجميع الجهات العامة والخاصة، حدادا على ضحايا الفيضانات والسيول التي تجتاح مناطق شرق ليبيا.
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