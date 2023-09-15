اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري... صور وفيديو
© AFP 2023 / ABDULLAH MAHDIلاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 15 سبتمبر/ أيلول 2023
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 15 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / ABDULLAH MAHDI
اقتنص نادي العاصمة الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بطولة كأس السوير الأفريقي لعام 2023، من النادي الأهلي المصري، بهدف واحد مقابل لا شيء.
وأحرز الهدف، اللاعب زين الدين بلعيد، بواسطة ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.
فرحة اللقب الأول لا توصف. حان وقت الاحتفال! 🤩#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif | @USMAofficiel pic.twitter.com/BzZ4Xl9TF7— كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023
احتفال لاعبي اتحاد العاصمة عقب تسجيل هدف التقدم على حساب الأهلي. 🤩#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif | @USMAofficiel pic.twitter.com/HuWWJhAJSo— كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023
قصة الهدف الأول للفريق الجزائري! 🤩#TotalEnergiesCAFSC | #SuperAfricaInTaif | @USMAofficiel pic.twitter.com/0XgiMpmh4H— كأس السوبر الإفريقي 🏆 (@CAFCLCC_ar) September 15, 2023
ولعب "الأهلي" المصري مباراة "السوبر الأفريقي" بصفته بطلا لدوري "أبطال أفريقيا"، بينما شارك فريق "اتحاد العاصمة" الجزائري في اللقاء بصفته بطل "الكونفدرالية الأفريقية".
وتعد هذه المرة الرابعة التي يقام في النهائي خارج قارة أفريقيا، بعد إقامة ثلاثة نهائيات في قطر.
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن "السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري "السوبر الأفريقي" الجديد، الأمر الذي يمكن حال إتمامه أن يعزز فرص المملكة في الحصول على حقوق استضافة كأس العالم في المستقبل"، بحسب التقارير الإعلامية.