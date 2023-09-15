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اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري... صور وفيديو
اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري... صور وفيديو
اقتنص نادي العاصمة الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بطولة كأس السوير الأفريقي لعام 2023، من ‏النادي الأهلي المصري، بهدف واحد مقابل لا شيء.‏ 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T20:41+0000
2023-09-15T20:41+0000
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وأحرز الهدف، اللاعب زين الدين بلعيد، بواسطة ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.ولعب "الأهلي" المصري مباراة "السوبر الأفريقي" بصفته بطلا لدوري "أبطال أفريقيا"، بينما شارك فريق "اتحاد العاصمة" الجزائري في اللقاء بصفته بطل "الكونفدرالية الأفريقية". وتعد هذه المرة الرابعة التي يقام في النهائي خارج قارة أفريقيا، بعد إقامة ثلاثة نهائيات في قطر.وكانت تقارير إعلامية كشفت أن "السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري "السوبر الأفريقي" الجديد، الأمر الذي يمكن حال إتمامه أن يعزز فرص المملكة في الحصول على حقوق استضافة كأس العالم في المستقبل"، بحسب التقارير الإعلامية.
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رياضة, ماتش الأهلي اليوم, منوعات, مصر, الجزائر
رياضة, ماتش الأهلي اليوم, منوعات, مصر, الجزائر

اتحاد العاصمة الجزائري يفوز بكأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي المصري... صور وفيديو

20:41 GMT 15.09.2023
© AFP 2023 / ABDULLAH MAHDIلاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 15 سبتمبر/ أيلول 2023
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 15 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
لاعبو اتحاد العاصمة الجزائري قبل مباراة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم مع النادي الأهلي المصري، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، 15 سبتمبر/ أيلول 2023
© AFP 2023 / ABDULLAH MAHDI
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اقتنص نادي العاصمة الجزائري لكرة القدم، اليوم الجمعة، بطولة كأس السوير الأفريقي لعام 2023، من ‏النادي الأهلي المصري، بهدف واحد مقابل لا شيء.‏
وأحرز الهدف، اللاعب زين الدين بلعيد، بواسطة ركلة جزاء في الشوط الأول من المباراة، التي أقيمت على ملعب الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.
ولعب "الأهلي" المصري مباراة "السوبر الأفريقي" بصفته بطلا لدوري "أبطال أفريقيا"، بينما شارك فريق "اتحاد العاصمة" الجزائري في اللقاء بصفته بطل "الكونفدرالية الأفريقية".
وتعد هذه المرة الرابعة التي يقام في النهائي خارج قارة أفريقيا، بعد إقامة ثلاثة نهائيات في قطر.
وكانت تقارير إعلامية كشفت أن "السعودية تجري محادثات مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن صفقة بقيمة 200 مليون دولار لرعاية مسابقة دوري "السوبر الأفريقي" الجديد، الأمر الذي يمكن حال إتمامه أن يعزز فرص المملكة في الحصول على حقوق استضافة كأس العالم في المستقبل"، بحسب التقارير الإعلامية.
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