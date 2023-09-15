https://sputnikarabic.ae/20230915/المركبة-الفضائية-سويوز-إم-إس-24--تصل-إلى-محطة-الفضاء-الدولية-1081079398.html
المركبة الفضائية "سويوز إم إس-24 " تصل إلى محطة الفضاء الدولية
المركبة الفضائية "سويوز إم إس-24 " تصل إلى محطة الفضاء الدولية
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-24 " وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T19:15+0000
2023-09-15T19:15+0000
2023-09-15T19:15+0000
العالم
روسيا
أخبار محطة الفضاء الدولية
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وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق رقم 31 في بايكونور الساعة 18.44 بتوقيت موسكو. وبعد دقائق قليلة، أطلقت السفينة إلى مدار أرضي منخفض، وانفصلت عن مرحلتها الثالثة وبدأت رحلة مستقلة إلى محطة الفضاء الدولية.ويقوم كونونينكو بالرحلة الخامسة في حياته المهنية. ويطير تشوب وأوهارا إلى الفضاء لأول مرة.وسيقضي كونونينكو وتشوب سنة في محطة الفضاء الدولية، وأوهارا 6 أشهر. وبعد نتائج هذه الرحلة، سيصبح قائد المفرزة الروسية أول شخص يقضي أكثر من ألف يوم في الفضاء إجمالاً. وستستغرق مهمته 375 يوما، وسيكون إجمالي زمن الرحلة بعد ذلك 1111 يوما.يذكر أن حاملي الرقم القياسي الحالي هم رائدا الفضاء الروسيان، سيرغي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، حيث حطموا الرقم السابق، في 11 سبتمبر 2023، عندما أكملوا 356 يوما في المحطة، وسيعودون في 27 سبتمبر الجاري، لتكون المدة الإجمالية لرحلتهم قد وصلت لـ371 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230915/يعادل-ما-قضاه-في-الفضاء-رحلتين-إلى-المريخ-ذهابا-وإيابا-رائد-فضاء-روسي-يستعد-لتسجيل-رقم-قياسي-1081058782.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, أخبار محطة الفضاء الدولية
العالم, روسيا, أخبار محطة الفضاء الدولية
المركبة الفضائية "سويوز إم إس-24 " تصل إلى محطة الفضاء الدولية
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أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بأن مركبة الفضاء "سويوز إم إس-24 " وعلى متنها رائدي الفضاء الروسيين، أوليغ كونونينكو، ونيكولاي تشوب، بالإضافة إلى رائد الفضاء من وكالة "ناسا"، لورال أوهارا وصلت إلى محطة الفضاء الدولية.
وانطلق الصاروخ من منصة الإطلاق رقم 31 في بايكونور الساعة 18.44 بتوقيت موسكو. وبعد دقائق قليلة، أطلقت السفينة إلى مدار أرضي منخفض، وانفصلت عن مرحلتها الثالثة وبدأت رحلة مستقلة إلى محطة الفضاء الدولية.
ويقوم كونونينكو بالرحلة الخامسة في حياته المهنية. ويطير تشوب وأوهارا إلى الفضاء لأول مرة.
وسيقضي كونونينكو وتشوب سنة في محطة الفضاء الدولية، وأوهارا 6 أشهر. وبعد نتائج هذه الرحلة، سيصبح قائد المفرزة الروسية أول شخص يقضي أكثر من ألف يوم في الفضاء إجمالاً. وستستغرق مهمته 375 يوما، وسيكون إجمالي زمن الرحلة بعد ذلك 1111 يوما.
يذكر أن حاملي الرقم القياسي الحالي هم رائدا الفضاء
الروسيان، سيرغي بروكوبييف، وديمتري بيتلين، ورائد الفضاء الأمريكي، فرانك روبيو، حيث حطموا الرقم السابق، في 11 سبتمبر 2023، عندما أكملوا 356 يوما في المحطة، وسيعودون في 27 سبتمبر الجاري، لتكون المدة الإجمالية لرحلتهم قد وصلت لـ371 يوما.