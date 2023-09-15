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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230915/مسؤول-روسي-يكشف-عن-تفاصيل-تدمير-دبابة-تشالنجر-البريطانية--1081062350.html
مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية
مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية
صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن قوات الاستطلاع الروسية، تعمدت مطاردة أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر"، وذلك بهدف... 15.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-15T09:25+0000
2023-09-15T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار سوريا اليوم
الجيش الروسي
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وقال غاغين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت دبابة "تشالنجر 2" على محور رابوتنسكي كجزء من مجموعة مدرعة تقوم بحماية المنطقة هناك".وأضاف غاغين، بالقول: "لقد اكتشف استطلاعنا أماكن تحركات ومواقع ومسارات تحركات هذه المجموعة المدرعة، التي كان من ضمنها دبابة "تشالنجر"، حيث كانت بمفردها هناك وكانت مهمتها ضرب المواقع الروسية".وأشار غاغين إلى أن "قوات الاستطلاع الروسية، أبلغت القيادة بإنشاء كمين للدبابة البريطانية، حيث تم تهيئة الظروف لضربها"، مضيفا أنه "تم تدمير الدبابة باستخدام صاروخ موجه محلي الصنع".ولفت غاغين إلى أنه "لا يمكن إصلاح دبابة "تشالنجر 2" بعدما احترقت بالكامل، حيث تم تبديد أسطورة الأسلحة البريطانية التي لا تقهر".وتابع غاغين، بالقول: "أعتقد أن هذا هو مصير جميع ما يسمى بالمدرعات الأجنبية، التي ستحصل عليها أوكرانيا، والتي تلقتها بالفعل من أصحابها من حلف شمال الأطلسي. سيتم مطاردتها وضربها في كثير من الأحيان، ببساطة سيكون لدى المقاتلين شغف لصيدها".وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن "المدفعية الروسية دمرت الدبابة "تشالنجر - 2"، مشيرا إلى أن "لندن لا تخطط لتعويض أوكرانيا بدبابة جديدة من هذا الطراز".
https://sputnikarabic.ae/20230910/صحفي-أمريكي-يصف-احتراق-تشالنجر-بالإعلان-الممتاز-للأسلحة-الروسية-1080884239.html
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار سوريا اليوم, الجيش الروسي

مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية

09:25 GMT 15.09.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 15.09.2023)
© Photo / Eyewitnessتدمير الدبابة البريطانية "تشالنجر 2" في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
تدمير الدبابة البريطانية تشالنجر 2 في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023
© Photo / Eyewitness
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صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن قوات الاستطلاع الروسية، تعمدت مطاردة أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر"، وذلك بهدف تدميرها بصاروخ مضاد للمدرعات عبر تنظيم كمين محكم لها.
وقال غاغين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت دبابة "تشالنجر 2" على محور رابوتنسكي كجزء من مجموعة مدرعة تقوم بحماية المنطقة هناك".
وأضاف غاغين، بالقول: "لقد اكتشف استطلاعنا أماكن تحركات ومواقع ومسارات تحركات هذه المجموعة المدرعة، التي كان من ضمنها دبابة "تشالنجر"، حيث كانت بمفردها هناك وكانت مهمتها ضرب المواقع الروسية".
دبابة تشالنجر 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
صحفي أمريكي يصف احتراق "تشالنجر" بالإعلان الممتاز للأسلحة الروسية
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وأشار غاغين إلى أن "قوات الاستطلاع الروسية، أبلغت القيادة بإنشاء كمين للدبابة البريطانية، حيث تم تهيئة الظروف لضربها"، مضيفا أنه "تم تدمير الدبابة باستخدام صاروخ موجه محلي الصنع".
ولفت غاغين إلى أنه "لا يمكن إصلاح دبابة "تشالنجر 2" بعدما احترقت بالكامل، حيث تم تبديد أسطورة الأسلحة البريطانية التي لا تقهر".
وتابع غاغين، بالقول: "أعتقد أن هذا هو مصير جميع ما يسمى بالمدرعات الأجنبية، التي ستحصل عليها أوكرانيا، والتي تلقتها بالفعل من أصحابها من حلف شمال الأطلسي. سيتم مطاردتها وضربها في كثير من الأحيان، ببساطة سيكون لدى المقاتلين شغف لصيدها".
وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن "المدفعية الروسية دمرت الدبابة "تشالنجر - 2"، مشيرا إلى أن "لندن لا تخطط لتعويض أوكرانيا بدبابة جديدة من هذا الطراز".
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