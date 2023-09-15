https://sputnikarabic.ae/20230915/مسؤول-روسي-يكشف-عن-تفاصيل-تدمير-دبابة-تشالنجر-البريطانية--1081062350.html

مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية

مسؤول روسي يكشف عن تفاصيل تدمير دبابة "تشالنجر" البريطانية

صرّح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، أن قوات الاستطلاع الروسية، تعمدت مطاردة أول دبابة بريطانية من طراز "تشالنجر"، وذلك بهدف... 15.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-15T09:25+0000

2023-09-15T09:25+0000

2023-09-15T09:53+0000

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وقال غاغين خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، إن "القوات المسلحة الأوكرانية استخدمت دبابة "تشالنجر 2" على محور رابوتنسكي كجزء من مجموعة مدرعة تقوم بحماية المنطقة هناك".وأضاف غاغين، بالقول: "لقد اكتشف استطلاعنا أماكن تحركات ومواقع ومسارات تحركات هذه المجموعة المدرعة، التي كان من ضمنها دبابة "تشالنجر"، حيث كانت بمفردها هناك وكانت مهمتها ضرب المواقع الروسية".وأشار غاغين إلى أن "قوات الاستطلاع الروسية، أبلغت القيادة بإنشاء كمين للدبابة البريطانية، حيث تم تهيئة الظروف لضربها"، مضيفا أنه "تم تدمير الدبابة باستخدام صاروخ موجه محلي الصنع".ولفت غاغين إلى أنه "لا يمكن إصلاح دبابة "تشالنجر 2" بعدما احترقت بالكامل، حيث تم تبديد أسطورة الأسلحة البريطانية التي لا تقهر".وتابع غاغين، بالقول: "أعتقد أن هذا هو مصير جميع ما يسمى بالمدرعات الأجنبية، التي ستحصل عليها أوكرانيا، والتي تلقتها بالفعل من أصحابها من حلف شمال الأطلسي. سيتم مطاردتها وضربها في كثير من الأحيان، ببساطة سيكون لدى المقاتلين شغف لصيدها".وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد أكد، يوم الأربعاء الماضي، أن "المدفعية الروسية دمرت الدبابة "تشالنجر - 2"، مشيرا إلى أن "لندن لا تخطط لتعويض أوكرانيا بدبابة جديدة من هذا الطراز".

https://sputnikarabic.ae/20230910/صحفي-أمريكي-يصف-احتراق-تشالنجر-بالإعلان-الممتاز-للأسلحة-الروسية-1080884239.html

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