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Вертолеты Ка-52 и Ми-28 во время боевого вылета в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-كالوغا-وتيفير--عاجل-1081082827.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق كالوغا وتفير
الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق كالوغا وتفير
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي كالوغا وتفير. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T03:52+0000
2023-09-16T04:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرة
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع الروسية: "في ليل 16 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".وأضافت، "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقتي كالوغا وتفير".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي.ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.
https://sputnikarabic.ae/20230916/الدفاع-مدفعية-القوات-الروسية-الجنوبية-دمرت-9-مركبات-قتالية-أوكرانية-في-دونيتسك-1081082470.html
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مسيرة, أخبار أوكرانيا
مسيرة, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق كالوغا وتفير

03:52 GMT 16.09.2023 (تم التحديث: 04:16 GMT 16.09.2023)
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko / الانتقال إلى بنك الصورفيلق منظومات "إس-400" (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم
فيلق منظومات إس-400 (تريومف) التابع لـ الدفاع الجوي الروسي على أهبة الاستعداد في القرم - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik . Vladimir Sergeyenko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقتي كالوغا وتفير.
وقالت الدفاع الروسية: "في ليل 16 سبتمبر، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".
وأضافت، "تم تدمير الطائرتين الأوكرانيتين من قبل أنظمة الدفاع الجوي العاملة فوق أراضي منطقتي كالوغا وتفير".
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: مدفعية القوات الروسية الجنوبية دمرت 9 مركبات قتالية أوكرانية في دونيتسك
02:13 GMT
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق الحدودية الروسية، في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة، بشكل شبه يومي.
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهة القتال.
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