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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230916/فيديو-متداول-للحظة-إنقاذ-عائلة-من-تحت-الأنقاض-بمدينة-درنة-الليبية-1081106836.html
فيديو متداول للحظة إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية
فيديو متداول للحظة إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية
عثرت فرق الإنقاذ بمدينة درنة الليبية المنكوبة على عائلة كاملة لا يزال أفرادها على قيد الحياة بعد مرور أسبوع على كارثة الإعصار والفيضانات التي اجتاحت المدينة. 16.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-16T20:35+0000
2023-09-16T20:35+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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جاء ذلك في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد خروج أول الناجين وسط رجال الإنقاذ بينما يهلل الأهالي فرحا بذلك.وضرب الإعصار "دانيال" مدينة درنة الليبية، الأسبوع الماضي، وتسبب في خسائر بشرية ضخمة، إضافة إلى اختفاء نحو ربع المدينة، وفقا لتقديرات السلطات المحلية.وبينما لا توجد إحصائية نهائية عن عدد الوفيات الناتجة عن الإعصار، فإن آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطات المحلية تشير إلى أنه تم إحصاء 3 آلاف جثة حتى الآن، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.كما تسببت الفيضانات في تشريد أكثر من 30 ألف شخص في درنة ومناطق أخرى، تم إعلانها مناطق منكوبة، بينما أرسلت العديد من الدول مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة آثار الكارثة، ومنها روسيا، التي أعلنت وصول أول 50 متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ الروسية إلى ليبيا.
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فيديو متداول للحظة إنقاذ عائلة من تحت الأنقاض بمدينة درنة الليبية

20:35 GMT 16.09.2023
© Sputnikتضرر عدد من الطرق والكباري في درنة الليبية بعد الفيضان
تضرر عدد من الطرق والكباري في درنة الليبية بعد الفيضان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
© Sputnik
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عثرت فرق الإنقاذ بمدينة درنة الليبية المنكوبة على عائلة كاملة لا يزال أفرادها على قيد الحياة بعد مرور أسبوع على كارثة الإعصار والفيضانات التي اجتاحت المدينة.
جاء ذلك في فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يرصد خروج أول الناجين وسط رجال الإنقاذ بينما يهلل الأهالي فرحا بذلك.
وضرب الإعصار "دانيال" مدينة درنة الليبية، الأسبوع الماضي، وتسبب في خسائر بشرية ضخمة، إضافة إلى اختفاء نحو ربع المدينة، وفقا لتقديرات السلطات المحلية.
وبينما لا توجد إحصائية نهائية عن عدد الوفيات الناتجة عن الإعصار، فإن آخر الإحصائيات التي أعلنت عنها السلطات المحلية تشير إلى أنه تم إحصاء 3 آلاف جثة حتى الآن، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.
كما تسببت الفيضانات في تشريد أكثر من 30 ألف شخص في درنة ومناطق أخرى، تم إعلانها مناطق منكوبة، بينما أرسلت العديد من الدول مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ لمساعدة السلطات المحلية في مواجهة آثار الكارثة، ومنها روسيا، التي أعلنت وصول أول 50 متخصصا في عمليات البحث والإنقاذ تابعين لوزارة الطوارئ الروسية إلى ليبيا.
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