https://sputnikarabic.ae/20230916/مسؤول-لافروف-سيشارك-باجتماع-مجلس-الأمن-المرتقب-حول-أوكرانيا-1081107280.html

مسؤول: لافروف سيشارك باجتماع مجلس الأمن المرتقب حول أوكرانيا

مسؤول: لافروف سيشارك باجتماع مجلس الأمن المرتقب حول أوكرانيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا، المقرر عقده الأربعاء... 16.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-16T21:47+0000

2023-09-16T21:47+0000

2023-09-16T21:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

سيرغي لافروف

فاسيلي نيبينزيا

منظمة الأمم المتحدة

أخبار أوكرانيا

روسيا

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "بالتأكيد ستشارك روسيا في الاجتماع رفيع المستوى لمجلس الأمن حول أوكرانيا، كما كان الحال في جميع الاجتماعات السابقة للمجلس حول هذا الموضوع، وسيمثل بلدنا رئيس وفده الوزير سيرغي لافروف"، وذلك ردًا على سؤال عما إذا كانت روسيا ستشارك في اجتماع مجلس الأمن حول أوكرانيا الذي قد يشارك به زيلينسكي.وتابع نيبينزيا "بالنسبة له (زيلينسكي) فإن دور الممثل الهزلي على المسرح مألوف بالطبع، ولكننا كدولة مؤسسة للأمم المتحدة نأسف لرؤية أنه بسبب جهود زملائنا الغربيين تُستخدم المنصة الأرفع لهذه المنظمة لأداء الاستعراضات الشخصية، إن لم نقُل النفاق".واقترحت روسيا، في وقت سابق من هذا الشهر، عقد جلسات شهرية لمجلس الأمن الدولي حول تأثير إمدادات الأسلحة إلى كييف على آفاق التسوية.وقال نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي الثاثاء الماضي، "عقدنا اليوم اجتماعاً -أولا وقبل كل شيء- لإعادة مناقشة تأثير عامل التوريد الواسع من قبل الرعاة الغربيين لتابعيهم في كييف بأنواع مختلفة من الأسلحة، على آفاق حل الأزمة الأوكرانية".وأضاف "ندعو المجلس إلى النظر في هذا الموضوع كل شهر تقريبا، وفي كل مرة تظهر قصص جديدة تستوجب اهتمامنا".هذا، واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، النظر في مسألة تغيير هيكل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، على نحو يعكس التنوع العالمي.وأشار بوتين إلى أنه من الممكن اتخاذ قرارات مختلفة بشأن إصلاح الأمم المتحدة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه المنظمة ستموت في نفس اليوم الذي يتم فيه القضاء على حق الفيتو للدول دائمة العضوية، وستتحول إلى عصبة للأمم.وفي سياق متصل، أعلن نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، في وقت سابق، أنه لا أحد يستطيع انتزاع حق النقض (الفيتو) من روسيا في مجلس الأمن الدولي، نظراً لعدم وجود مثل هذه الآلية. وإن لروسيا أيضا موقفها الخاص من إصلاح مجلس الأمن الدولي، وهو توسيع التغطية الجغرافية لمجلس الأمن، بحيث يزداد تمثيل دول أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية فيه.

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سيرغي لافروف, فاسيلي نيبينزيا, منظمة الأمم المتحدة, أخبار أوكرانيا, روسيا