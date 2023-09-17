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https://sputnikarabic.ae/20230917/رئيس-وزراء-كوبا-يخالف-البروتوكول-مع-وزير-الخارجية-السعودي-فيديو-1081110223.html
رئيس وزراء كوبا يخالف البروتوكول مع وزير الخارجية السعودي... فيديو
رئيس وزراء كوبا يخالف البروتوكول مع وزير الخارجية السعودي... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ‏وهو يخالف البروتوكول الرسمي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T06:30+0000
2023-09-17T06:30+0000
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ويوضح الفيديو طلب كروز من وزير الخارجية السعودي، أن يجلس بجوار علم كوبا وليس علم السعودية، وذلك تعبيرا عن احترامه وتقديره للمملكة.وفي الفيديو، يقول رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي، مبررا طلبه: "أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر أنك في بيتك".والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، على هامش قمة مجموعة الـ "77+ الصين"، في العاصمة الكوبية هافانا.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين.كما بحث الطرفان السبل المحتملة للتعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030"، مع الاعتراف بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للمساعدة في التنمية المستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الخارجية-السعودي-المملكة-هي-الشريك-الرائد-لـبريكس-في-الشرق-الأوسط-1080380525.html
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كوبا, السعودية, العالم, العالم العربي, نادي الفيديو
كوبا, السعودية, العالم, العالم العربي, نادي الفيديو

رئيس وزراء كوبا يخالف البروتوكول مع وزير الخارجية السعودي... فيديو

06:30 GMT 17.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، ‏وهو يخالف البروتوكول الرسمي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.‏
ويوضح الفيديو طلب كروز من وزير الخارجية السعودي، أن يجلس بجوار علم كوبا وليس علم السعودية، وذلك تعبيرا عن احترامه وتقديره للمملكة.
وفي الفيديو، يقول رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي، مبررا طلبه: "أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر أنك في بيتك".
والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، على هامش قمة مجموعة الـ "77+ الصين"، في العاصمة الكوبية هافانا.
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
وزير الخارجية السعودي: المملكة هي الشريك الرائد لـ"بريكس" في الشرق الأوسط
24 أغسطس, 11:30 GMT
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين.
كما بحث الطرفان السبل المحتملة للتعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030"، مع الاعتراف بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للمساعدة في التنمية المستدامة.
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