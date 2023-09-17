رئيس وزراء كوبا يخالف البروتوكول مع وزير الخارجية السعودي... فيديو
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، وهو يخالف البروتوكول الرسمي مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.
ويوضح الفيديو طلب كروز من وزير الخارجية السعودي، أن يجلس بجوار علم كوبا وليس علم السعودية، وذلك تعبيرا عن احترامه وتقديره للمملكة.
وفي الفيديو، يقول رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي، مبررا طلبه: "أريد أن تجلس بجوار علم كوبا لتشعر أنك في بيتك".
هذي هي السعودية 🇸🇦🇸🇦🕋..— سلطان الجوفي (@sultanaaljoufi) September 17, 2023
هيبة وقوة ومكانة وثقة
مقطع فيديو لرئيس وزراء #كوبا بيدرو ماريو وهو يكسر البروتوكول الرسمي أثناء لقائه بوزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في العاصمة هافانا.
وخلال استقباله الأمير فيصل بن فرحان، قال رئيس الوزراء الكوبي لوزير الخارجية السعودي: " أريدك أن… pic.twitter.com/Uag0L1ZuXa
في كوبا البعيدة الواقعة في الكاريبي يصر رئيس الوزراء أن يبدل مكانه مع ضيفه سمو وزير الخارجية، فيجلسه تحت العلم الكوبي، ويجلس هو تحت علم #السعوديه_العظمى؛ ليرسل رسالة للعالم تقول: تأثير السعودية وقوتها وصيتها وصل لكل أركان الكرة الأرضية، والكل يسعى لكسبها في صفه. 🇸🇦 pic.twitter.com/O2ZdNM6AfY— MMT (@MeAsiryAsiry) September 16, 2023
والتقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أمس السبت، مع رئيس الوزراء الكوبي، مانويل ماريرو كروز، على هامش قمة مجموعة الـ "77+ الصين"، في العاصمة الكوبية هافانا.
24 أغسطس, 11:30 GMT
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وبحث تعزيز التنسيق الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم مصالح البلدين.
كما بحث الطرفان السبل المحتملة للتعاون الاقتصادي، بما يتماشى مع رؤية "السعودية 2030"، مع الاعتراف بأهمية تعزيز المصالح المشتركة للمساعدة في التنمية المستدامة.