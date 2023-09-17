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https://sputnikarabic.ae/20230917/زعيم-كوريا-الشمالية-يختتم-زيارته-لروسيا-ويغادر-على-متن-قطاره-المدرع-فيديو-1081112356.html
زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويغادر على متن قطاره المدرع... فيديو
زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويغادر على متن قطاره المدرع... فيديو
غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا، بعد انتهاء زيارة حافلة استمرت عدة أيام منذ وصوله الثلاثاء الماضي. 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T08:12+0000
2023-09-17T08:27+0000
العالم
روسيا
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والتقى الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية.واستقل كيم جونغ أون قطاره المدرع من محطة قطارات "أرتيوم-بريمورسكي-1" في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.ويظهر في الفيديو اصطفاف حرس الشرف للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، والأوركسترا العسكرية لمقر أسطول المحيط الهادئ الروسي وهي تعزف النشيدين الوطنيين لكوريا الشمالية وروسيا.وكان في وداع زعيم كوريا الشمالية وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم مقاطعة بريمورسكي، أوليغ كوجيمياك.
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويغادر على متن قطاره المدرع... فيديو

08:12 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 08:27 GMT 17.09.2023)
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019
زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى روسيا/ 26 أبريل 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Sputnik . Press service of the Governor of Primorsky Krai
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غادر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون روسيا، بعد انتهاء زيارة حافلة استمرت عدة أيام منذ وصوله الثلاثاء الماضي.
والتقى الزعيم الكوري الشمالي خلال زيارته بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، وزار عدة منشآت عسكرية ومدنية روسية.
واستقل كيم جونغ أون قطاره المدرع من محطة قطارات "أرتيوم-بريمورسكي-1" في مقاطعة بريمورسكي في أقصى الشرق الروسي على الحدود مع كوريا الشمالية، حيث أُقيم له حفل وداع.
ويظهر في الفيديو اصطفاف حرس الشرف للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، والأوركسترا العسكرية لمقر أسطول المحيط الهادئ الروسي وهي تعزف النشيدين الوطنيين لكوريا الشمالية وروسيا.
وكان في وداع زعيم كوريا الشمالية وزير الموارد الطبيعية الروسي ألكسندر كوزلوف، والسفير الروسي لدى كوريا الشمالية، ألكسندر ماتسيغورا، وحاكم مقاطعة بريمورسكي، أوليغ كوجيمياك.
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