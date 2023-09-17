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زعيم كوريا الشمالية يختتم زيارته لروسيا ويغادر على متن قطاره المدرع... فيديو
- سبوتنيك عربي, 1920
في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20230917/في-الليل-أيضا-حرائق-هائلة-تفاجئ-الجزائر-وفرق-التدخل-تتحرك-من-عدة-ولايات-1081111968.html
في الليل أيضا... حرائق هائلة تفاجئ الجزائر وفرق الإطفاء تتحرك من عدة ولايات
في الليل أيضا... حرائق هائلة تفاجئ الجزائر وفرق الإطفاء تتحرك من عدة ولايات
داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏ 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T08:02+0000
2023-09-17T08:06+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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ونجحت فرق التدخل للإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر في إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.ونشرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.يشار إلى أن كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وقع أيضا مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.كما أن إعصار "دانيال" ضرب شمال شرق ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة ودمار ووفيات.وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.كيف أدى تغير المناخ إلى تكثيف الموت والدمارقال علماء لمجلة "نيتشر" العلمية، إن تغير المناخ جنبا إلى جنب مع آثار الحرب الأهلية، التي استمرت 6 سنوات في ليبيا، وأزمة الحكم اللاحقة، أدت إلى تفاقم كارثة إعصار "دانيال".وأفاد المتخصصون في الفيضانات، أن هطول الأمطار كان شديدا على نحو غير معتاد، وربما أدى التغير المناخي إلى تكثيفه بسبب العاصفة "دانيال"، وهي نظام طقس منخفض الضغط تشكل فوق البحر الأبيض المتوسط في 4 سبتمبر تقريبا.ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد تسببت العاصفة في هطول أمطار قياسية في اليونان في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر، وأفادت إحدى محطات الأرصاد الجوية في قرية زاكورة اليونانية عن سقوط 750 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو ما تشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إليه بأنه "يعادل نحو 18 شهرا من الأمطار".وتعد الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواترا وشدة، من بين العواقب المتوقعة والمرصودة لتغير المناخ، وقد تم تأكيد ذلك في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في أن "تواتر وشدة أحداث هطول الأمطار الغزيرة قد زادت منذ خمسينيات القرن الماضي في معظم مناطق الأراضي، التي تكون بيانات الرصد الخاصة بها كافية لتحليل الاتجاهات".وأضاف التقرير: "من المرجح أن يكون تغير المناخ الذي يسببه الإنسان هو المحرك الرئيسي".وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأحد الزعم على وجه اليقين، أن حدثا معينا كان سببه أو تفاقم بسبب تغير المناخ، إلا أن دراسات الإسناد يمكن أن تقدّر احتمالية تأثير تغير المناخ على العاصفة "دانيال"، كما يقول جونتر بلوشل، عالم الهيدرولوجيا في جامعة فيينا للتكنولوجيا: "الجواب على ذلك هو في هذه المرحلة، ودون تحليل مفصل، نعم هناك علاقة سببية واضحة تماما".
https://sputnikarabic.ae/20230916/عالم-روسي-تهديد-جديد-ينتظر-ليبيا-ناجم-عن-الإعصار-المدمر-1081096052.html
https://sputnikarabic.ae/20230917/بث-مباشر-لتطورات-زلزال-المغرب-المدمر-واستمرار-عمليات-البحث-والإنقاذ-1081030470.html
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أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, الجزائر, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار

في الليل أيضا... حرائق هائلة تفاجئ الجزائر وفرق الإطفاء تتحرك من عدة ولايات

08:02 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 08:06 GMT 17.09.2023)
© AFP 2023 / Ryad Kramdiحرائق الغابات في الجزائر
حرائق الغابات في الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
حرائق الغابات في الجزائر
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
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داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏
ونجحت فرق التدخل للإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر في إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
ونشرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية على موقع "إكس" ("تويتر" سابقا)، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.
يشار إلى أن كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، وقع أيضا مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، بينما قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.
كما أن إعصار "دانيال" ضرب شمال شرق ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة ودمار ووفيات.
وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولا عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.
مشهد لمدينة درنة الليبية بعدما ضربها إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
عالم روسي: تهديد جديد ينتظر ليبيا ناجم عن الإعصار المدمر
أمس, 12:39 GMT
كيف أدى تغير المناخ إلى تكثيف الموت والدمار
قال علماء لمجلة "نيتشر" العلمية، إن تغير المناخ جنبا إلى جنب مع آثار الحرب الأهلية، التي استمرت 6 سنوات في ليبيا، وأزمة الحكم اللاحقة، أدت إلى تفاقم كارثة إعصار "دانيال".
وأفاد المتخصصون في الفيضانات، أن هطول الأمطار كان شديدا على نحو غير معتاد، وربما أدى التغير المناخي إلى تكثيفه بسبب العاصفة "دانيال"، وهي نظام طقس منخفض الضغط تشكل فوق البحر الأبيض المتوسط في 4 سبتمبر تقريبا.
ووفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فقد تسببت العاصفة في هطول أمطار قياسية في اليونان في الفترة من 5 إلى 6 سبتمبر، وأفادت إحدى محطات الأرصاد الجوية في قرية زاكورة اليونانية عن سقوط 750 ملليمتر من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو ما تشير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إليه بأنه "يعادل نحو 18 شهرا من الأمطار".
تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، 9 سبتمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
بث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ
06:42 GMT
وتعد الظواهر الجوية المتطرفة الأكثر تواترا وشدة، من بين العواقب المتوقعة والمرصودة لتغير المناخ، وقد تم تأكيد ذلك في تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والذي يشير إلى أن هناك ثقة كبيرة في أن "تواتر وشدة أحداث هطول الأمطار الغزيرة قد زادت منذ خمسينيات القرن الماضي في معظم مناطق الأراضي، التي تكون بيانات الرصد الخاصة بها كافية لتحليل الاتجاهات".
وأضاف التقرير: "من المرجح أن يكون تغير المناخ الذي يسببه الإنسان هو المحرك الرئيسي".
وعلى الرغم من أنه لا يمكن لأحد الزعم على وجه اليقين، أن حدثا معينا كان سببه أو تفاقم بسبب تغير المناخ، إلا أن دراسات الإسناد يمكن أن تقدّر احتمالية تأثير تغير المناخ على العاصفة "دانيال"، كما يقول جونتر بلوشل، عالم الهيدرولوجيا في جامعة فيينا للتكنولوجيا: "الجواب على ذلك هو في هذه المرحلة، ودون تحليل مفصل، نعم هناك علاقة سببية واضحة تماما".
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Семьи сидят возле своих разрушенных домов после землетрясения, Марокко - سبوتنيك عربيبث مباشر لتطورات زلزال المغرب المدمر واستمرار عمليات البحث والإنقاذ06:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:50 GMT
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