https://sputnikarabic.ae/20230917/لافروف-أمريكا-تحارب-روسيا-في-أوكرانيا-مهما-أنكروا-ذلك---عاجل-1081114193.html
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:41+0000
2023-09-17T09:41+0000
2023-09-17T09:47+0000
سيرغي لافروف
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جاءت تصريحات لافروف ذلك في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، تعليقا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سيرغي لافروف
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
09:41 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 17.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية.
جاءت تصريحات لافروف ذلك في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، تعليقا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.