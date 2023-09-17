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لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230917/لافروف-أمريكا-تحارب-روسيا-في-أوكرانيا-مهما-أنكروا-ذلك---عاجل-1081114193.html
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات... 17.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-17T09:41+0000
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سيرغي لافروف
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جاءت تصريحات لافروف ذلك في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، تعليقا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
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سيرغي لافروف
سيرغي لافروف

لافروف: أمريكا تحارب روسيا في أوكرانيا مهما أنكروا ذلك - عاجل

09:41 GMT 17.09.2023 (تم التحديث: 09:47 GMT 17.09.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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يتبع
قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، فإنها تدير الحرب في أوكرانيا، وتزودها بالأسلحة والذخائر وتدعمها بالمعلومات الاستخباراتية عبر الأقمار الصناعية.
جاءت تصريحات لافروف ذلك في مقابلة مع برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين"، تعليقا على قرار واشنطن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن ما يحدث هو أن أمريكا تُعد أوكرانيا منذ سنوات طويلة للقتال بالنيابة عنها لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.
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