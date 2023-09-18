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https://sputnikarabic.ae/20230918/التحالف-العسكري-أوكوس-1081159135.html
التحالف العسكري "أوكوس"
التحالف العسكري "أوكوس"
التحالف العسكري "أوكوس"
2023-09-18T14:10+0000
2023-09-18T14:10+0000
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يتمتع التحالف العسكري "أوكوس" (AUKUS) بأهمية عسكرية وجيوسياسية كبيرة. يقول زعماء الدول الأعضاء إن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بشأن الغواصات النووية يزيد من قوة الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويمثل خطوة في توحيد الاستراتيجيات والقدرات العسكرية للحلفاء الثلاثة".يعرض هذا الإنفوجراف من "سبوتنيك" المعلومات العامة حول التحالف العسكري الذي يهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات نووية.لا تنص اتفاقية "أوكوس" على تسليم الغواصات النووية وبناء البنية التحتية اللازمة لنشرها الدائم في أستراليا فحسب، بل ينص أيضًا على التعاون المكثف في تطوير أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة الأسترالية بالأسلحة الأمريكية وإدخال معايير العمليات القتالية.اقرأ أيضا - خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"اقرأ أيضا - مجلس الأمن الروسي: نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يهدد الشرق الأقصىقد يعجبك أيضا - بعد حديث بوتين عن "خطط الدمج"… من هم أعضاء "أوكوس" وما علاقتهم بالناتو؟
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أوكوس
أوكوس

التحالف العسكري "أوكوس"

14:10 GMT 18.09.2023
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أعربت روسيا أخيرا عن قلقها إزاء إنشاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لـ"أوكوس"، الأمر الذي يعد سببًا في تصعيد التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي جميع أنحاء العالم.
يتمتع التحالف العسكري "أوكوس" (AUKUS) بأهمية عسكرية وجيوسياسية كبيرة. يقول زعماء الدول الأعضاء إن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بشأن الغواصات النووية يزيد من قوة الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويمثل خطوة في توحيد الاستراتيجيات والقدرات العسكرية للحلفاء الثلاثة".
يعرض هذا الإنفوجراف من "سبوتنيك" المعلومات العامة حول التحالف العسكري الذي يهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات نووية.
التحالف العسكري أوكوس - سبوتنيك عربي
التحالف العسكري أوكوس - سبوتنيك عربي
لا تنص اتفاقية "أوكوس" على تسليم الغواصات النووية وبناء البنية التحتية اللازمة لنشرها الدائم في أستراليا فحسب، بل ينص أيضًا على التعاون المكثف في تطوير أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة الأسترالية بالأسلحة الأمريكية وإدخال معايير العمليات القتالية.
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اقرأ أيضا - مجلس الأمن الروسي: نشر الصواريخ الأمريكية متوسطة المدى في آسيا يهدد الشرق الأقصى
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