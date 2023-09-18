التحالف العسكري "أوكوس"
أعربت روسيا أخيرا عن قلقها إزاء إنشاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا لـ"أوكوس"، الأمر الذي يعد سببًا في تصعيد التوتر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي جميع أنحاء العالم.
يتمتع التحالف العسكري "أوكوس" (AUKUS) بأهمية عسكرية وجيوسياسية كبيرة. يقول زعماء الدول الأعضاء إن "الاتفاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا بشأن الغواصات النووية يزيد من قوة الردع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ويمثل خطوة في توحيد الاستراتيجيات والقدرات العسكرية للحلفاء الثلاثة".
يعرض هذا الإنفوجراف من "سبوتنيك" المعلومات العامة حول التحالف العسكري الذي يهدف إلى تزويد أستراليا بغواصات نووية.
لا تنص اتفاقية "أوكوس" على تسليم الغواصات النووية وبناء البنية التحتية اللازمة لنشرها الدائم في أستراليا فحسب، بل ينص أيضًا على التعاون المكثف في تطوير أنظمة الأسلحة الأكثر تقدمًا، فضلاً عن تزويد القوات المسلحة الأسترالية بالأسلحة الأمريكية وإدخال معايير العمليات القتالية.