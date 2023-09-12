https://sputnikarabic.ae/20230912/خبير-خطاب-بوتين-كرس-حقيقة-التعددية-القطبية-1080958958.html
خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"
خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"
استقطب خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اهتمام العديد من الخبراء الذين... 12.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-12T13:32+0000
2023-09-12T13:32+0000
2023-09-12T13:51+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
العالم
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وأجاب مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي" الدكتور عمار قناة، لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا المنتدى، بالقول: "فيما يتعلق بالرسائل، باعتقادي تخطينا مفهوم الرسائل السياسية، اليوم ما استمعنا إليه من الرئيس بوتين، هو تلخيص واضح وشامل للوضع الدولي والاقتصادي، وفيما يتعلق في الداخل الروسي وعلاقة روسيا، بالجوار والمناطق الأخرى، فهي مستمرة في عملها والتوجه إلى التعددية القطبية والتي باتت حقيقة".وأضاف قناة:وتحدث قناة عن المنظومة العالمية الجديدة للعلاقات الدولية المتشكلة بطريقة مختلفة بين الدول برمتها، قائلا: "ما زلنا اليوم في بداية التوجه والخطوات الأولى لهذا النظام الدولي الجديد، وما يعرقل اليوم التوجه السلس إلى الانتقال لهذه المنظومة هو الطرف الغربي، الذي سيخسر الكثير وسيقدم تنازلات مربوطة بملفات انتخابية إن كانت في الولايات المتحدة أو في المنظومة الأوروبية".وأردف قناة، بالقول:وتابع قناة بشرح رد فعل الغرب تجاه هذا التغير، والذي قد يدفع به إلى "حرب عالمية"، قائلا: "العرقلة اليوم نراها جزئيا عسكرية في أوكرانيا، للحفاظ على أماكن الهيمنة السياسية والاقتصادية، والحرب العالمية لن تكون، فالجميع يعلم أن الحرب ستكون أقصر حرب في العالم والكل يحاول اليوم تحسين مواقفه التفاوضية للوصول إلى هذا العالم، لذلك لدينا متسع من الوقت من خلال إفرازات هذه الصراعات التي نراها اقتصادية في منطقة وتجارية في منطقة أخرى وعسكرية كما نراها في أوكرانيا".مخططات غربية "محكومة بالفشل"وحول مصير المخططات الغربية المعادية لروسيا، قال قناة: "يمكن القول بكل ثقة، فقد رأينا خلال العام ونصف، أن الولايات المتحدة استخدمت واستنفذت جميع الأوراق لإنهاك وإخضاع روسيا اقتصاديا، فعندما باءت كل العقوبات بالفشل تم التوجه لتفعيل الورقة العسكرية والتي رأيناها من خلال عملية تسليح أوكرانيا، والتدرج المنهجي بالكم والنوع ،ونرى نهايته إلى غاية اليوم وهو التهاوي".وأردف قناة: "الهجوم الذي أسميه الهجوم الانتحاري، إنه جزء من الفشل الغربي، لذلك الولايات المتحدة مستمرة لجر روسيا إلى مربعات أخرى ونحن رأينا الصبر الاستراتيجي والإدارة الحكيمة لهذه الأزمة".وأضاف: "فقدت الإدارة ولكن هي في آسيا، ما زالت مؤثرة بدعمها لتايوان وتحرض اليابان وكوريا الجنوبية، للدخول في الصراع وفي الأزمة الأوكرانية، بينما الصين ورئيس كوريا الشمالية في روسيا، هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ما زالت المسيطرة على بعض الدول في آسيا، فما تأثير هذه الدول الآسيوية على روسيا؟".وفيما يتحلق بتحريض أمريكا لبعض الدول الآسيوية لإشعال صراعات وتحشيد ضد روسيا، قال قناة: "فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الآسيوية أو الشرق آسيوية فهذه المعادلة جدلية، ولكن هي لا تسيطر بالكامل إذ تعمل الولايات المتحدة الآن كهدف استراتيجي على إنهاك روسيا والاتحاد الأوروبي، للتفرغ إلى المعادلة القادمة وهي في بحر الصين، وهذا كان جزءا من المشروع الأمريكي الذي تبناه الرئيس أوباما".روسيا تطور أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة": خبير عسكري يكشف عن هذا السلاحوقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعمل على تصنيع أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة"، وتحدث الخبير العسكري أليكسي سوكونكين عن نوع هذا السلاح الذي ذكره بوتين.وبحسب الخبير، قد تمتلك روسيا ذخيرة تعمل بالطاقة النووية وأنظمة حرب إلكترونية تعمل على مبدأ الموجات الميكروفية.وقال سوكونكين في محادثة مع بوابة "نيوز.رو": "إن هذا سلاح موجي ذو طيف إشعاعي لم يستخدم في أي مكان. إنه سلاح ميكرويف يستخدم ليس فقط للتشويش على قناة الراديو، ولكن من الناحية النظرية لخلق تيارات طائشة في الأنظمة الإلكترونية التي تعطل الإلكترونيات".ويعتقد الخبير أنه "يمكن استخدام الليزر لإعماء البصريات، وكذلك حرق شبكية عين المشغل أو القناص".
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https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html
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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
روسيا, فلاديمير بوتين, العالم
خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"
13:32 GMT 12.09.2023 (تم التحديث: 13:51 GMT 12.09.2023) تابعنا عبر
استقطب خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اهتمام العديد من الخبراء الذين أضاؤوا على النقاط الهامة من تصريحاته.
وأجاب مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي" الدكتور عمار قناة، لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا المنتدى، بالقول: "فيما يتعلق بالرسائل، باعتقادي تخطينا مفهوم الرسائل السياسية، اليوم ما استمعنا إليه من الرئيس بوتين، هو تلخيص واضح وشامل للوضع الدولي والاقتصادي، وفيما يتعلق في الداخل الروسي وعلاقة روسيا، بالجوار والمناطق الأخرى، فهي مستمرة في عملها والتوجه إلى التعددية القطبية والتي باتت حقيقة".
أما التمادي الغربي في الحفاظ على الأحادية (القطبية) فقد بات ذلك يكلفهم الكثير، ولكن هناك معنى آخر لما قاله الرئيس بوتين، بأنه لا عودة إلى الغرب، فاليوم التوجه السياسي والجيوسياسي ينطلق من روسيا إلى الشرق أو إلى جنوب العالم، وهو ضمن الأخطاء التي عبّر عنها الرئيس بوتين، للغرب الذي وقع بها، لذلك الرسائل واضحة وهي تلخيص كامل لما يجري اليوم في منظومة العلاقات الدولية.
وتحدث قناة عن المنظومة العالمية الجديدة للعلاقات الدولية المتشكلة بطريقة مختلفة بين الدول برمتها، قائلا: "ما زلنا اليوم في بداية التوجه والخطوات الأولى لهذا النظام الدولي الجديد، وما يعرقل اليوم التوجه السلس إلى الانتقال لهذه المنظومة هو الطرف الغربي، الذي سيخسر الكثير وسيقدم تنازلات مربوطة بملفات انتخابية إن كانت في الولايات المتحدة أو في المنظومة الأوروبية".
لكن نعم يمكن الحديث مستقبلا بأن العالم بكل منظوماته في حالة متغيرة، ونحن مقبلون على عالم آخر ومنظومة علاقات دولية بطريقة مختلفة.
وتابع قناة بشرح رد فعل الغرب تجاه هذا التغير، والذي قد يدفع به إلى "حرب عالمية"، قائلا: "العرقلة اليوم نراها جزئيا عسكرية في أوكرانيا، للحفاظ على أماكن الهيمنة السياسية والاقتصادية، والحرب العالمية لن تكون، فالجميع يعلم أن الحرب ستكون أقصر حرب في العالم والكل يحاول اليوم تحسين مواقفه التفاوضية للوصول إلى هذا العالم، لذلك لدينا متسع من الوقت من خلال إفرازات هذه الصراعات التي نراها اقتصادية في منطقة وتجارية في منطقة أخرى وعسكرية كما نراها في أوكرانيا".
وأضاف قناة، بالقول: "أما المنظومة الغربية ستستمر في خلق هذه البؤر للعب على مسألة الوقت، ولكن تخطينا الكثير من العقبات، واليوم دول العالم كلها على ثقة بأن العالم بدأ ينتقل إلى هذه المنظومة الجديدة والدليل هو تغير المواقف الدولية وخاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط، وأنا حقيقة أصفه بالتمرد على الهيمنة الأمريكية، فلذلك نحن أمام وقائع جيوسياسية جديدة فرضت على العالم أجمع ونحن الآن في حالة هذا المخاض الجيوسياسي.
مخططات غربية "محكومة بالفشل"
وحول مصير المخططات الغربية المعادية لروسيا، قال قناة: "يمكن القول بكل ثقة، فقد رأينا خلال العام ونصف، أن الولايات المتحدة استخدمت واستنفذت جميع الأوراق لإنهاك وإخضاع روسيا اقتصاديا، فعندما باءت كل العقوبات بالفشل تم التوجه لتفعيل الورقة العسكرية والتي رأيناها من خلال عملية تسليح أوكرانيا، والتدرج المنهجي بالكم والنوع ،ونرى نهايته إلى غاية اليوم وهو التهاوي".
وأردف قناة: "الهجوم الذي أسميه الهجوم الانتحاري، إنه جزء من الفشل الغربي، لذلك الولايات المتحدة مستمرة لجر روسيا إلى مربعات أخرى ونحن رأينا الصبر الاستراتيجي والإدارة الحكيمة لهذه الأزمة".
وتابع قناة، بالقول: "لقد اعتادت الولايات المتحدة في كل صراعاتها السابقة بأنها هي من تدير المعادلات الدولية، ولكن في هذا الصراع رأينا أنها فقدت هذه الإدارة وتفتقد الرؤية الاستراتيجية لما بعد هذه الأزمة".
وأضاف: "فقدت الإدارة ولكن هي في آسيا، ما زالت مؤثرة بدعمها لتايوان وتحرض اليابان وكوريا الجنوبية، للدخول في الصراع وفي الأزمة الأوكرانية، بينما الصين ورئيس كوريا الشمالية في روسيا، هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ما زالت المسيطرة على بعض الدول في آسيا، فما تأثير هذه الدول الآسيوية على روسيا؟".
وفيما يتحلق بتحريض أمريكا لبعض الدول الآسيوية لإشعال صراعات وتحشيد ضد روسيا، قال قناة: "فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الآسيوية أو الشرق آسيوية فهذه المعادلة جدلية، ولكن هي لا تسيطر بالكامل إذ تعمل الولايات المتحدة الآن كهدف استراتيجي على إنهاك روسيا والاتحاد الأوروبي، للتفرغ إلى المعادلة القادمة وهي في بحر الصين، وهذا كان جزءا من المشروع الأمريكي الذي تبناه الرئيس أوباما".
وختم، بالقول: "إذا نحن لدينا الصين الآن كلاعب في هذه المنظومة وخاصة أن الخطر بدأ يقترب من حدودها في تايوان ودول أخرى فضلا عن الخلافات العسكرية والجيوسياسية، التي تتشكل لمواجهة الصين مثل حلف "أوكوس"، فلذلك التشاركية اليوم ما بين روسيا والصين، ستمكنهما في المراحل القادمة للتصدي لأي مواجهات أو استفزازات أمريكية".
روسيا تطور أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة": خبير عسكري يكشف عن هذا السلاح
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعمل على تصنيع أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة"، وتحدث الخبير العسكري أليكسي سوكونكين عن نوع هذا السلاح الذي ذكره بوتين.
وبحسب الخبير، قد تمتلك روسيا ذخيرة تعمل بالطاقة النووية وأنظمة حرب إلكترونية تعمل على مبدأ الموجات الميكروفية.
وقال سوكونكين في محادثة مع بوابة "نيوز.رو": "إن هذا سلاح موجي ذو طيف إشعاعي لم يستخدم في أي مكان. إنه سلاح ميكرويف يستخدم ليس فقط للتشويش على قناة الراديو، ولكن من الناحية النظرية لخلق تيارات طائشة في الأنظمة الإلكترونية التي تعطل الإلكترونيات".
بالإضافة إلى ذلك، يجري التطوير في مجال الحرب الإلكترونية لقمع نفس أقمار ستارلينك الأمريكية، كما يتم تطوير أشعة الليزر القتالية لإعماء المشغلين والقناصين، ولا يوجد سوى القليل من المعلومات عنها حتى الآن.
ويعتقد الخبير أنه "يمكن استخدام الليزر لإعماء البصريات، وكذلك حرق شبكية عين المشغل أو القناص".