https://sputnikarabic.ae/20230912/خبير-خطاب-بوتين-كرس-حقيقة-التعددية-القطبية-1080958958.html

خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"

خبراء يكشفون خفايا خطاب بوتين عن التعددية القطبية و"السلاح الغامض"

استقطب خطاب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، اهتمام العديد من الخبراء الذين... 12.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-12T13:32+0000

2023-09-12T13:32+0000

2023-09-12T13:51+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

العالم

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وأجاب مدير مركز "الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي" الدكتور عمار قناة، لوكالة "سبوتنيك"، عن سؤال حول الرسائل التي أراد إيصالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في هذا المنتدى، بالقول: "فيما يتعلق بالرسائل، باعتقادي تخطينا مفهوم الرسائل السياسية، اليوم ما استمعنا إليه من الرئيس بوتين، هو تلخيص واضح وشامل للوضع الدولي والاقتصادي، وفيما يتعلق في الداخل الروسي وعلاقة روسيا، بالجوار والمناطق الأخرى، فهي مستمرة في عملها والتوجه إلى التعددية القطبية والتي باتت حقيقة".وأضاف قناة:وتحدث قناة عن المنظومة العالمية الجديدة للعلاقات الدولية المتشكلة بطريقة مختلفة بين الدول برمتها، قائلا: "ما زلنا اليوم في بداية التوجه والخطوات الأولى لهذا النظام الدولي الجديد، وما يعرقل اليوم التوجه السلس إلى الانتقال لهذه المنظومة هو الطرف الغربي، الذي سيخسر الكثير وسيقدم تنازلات مربوطة بملفات انتخابية إن كانت في الولايات المتحدة أو في المنظومة الأوروبية".وأردف قناة، بالقول:وتابع قناة بشرح رد فعل الغرب تجاه هذا التغير، والذي قد يدفع به إلى "حرب عالمية"، قائلا: "العرقلة اليوم نراها جزئيا عسكرية في أوكرانيا، للحفاظ على أماكن الهيمنة السياسية والاقتصادية، والحرب العالمية لن تكون، فالجميع يعلم أن الحرب ستكون أقصر حرب في العالم والكل يحاول اليوم تحسين مواقفه التفاوضية للوصول إلى هذا العالم، لذلك لدينا متسع من الوقت من خلال إفرازات هذه الصراعات التي نراها اقتصادية في منطقة وتجارية في منطقة أخرى وعسكرية كما نراها في أوكرانيا".مخططات غربية "محكومة بالفشل"وحول مصير المخططات الغربية المعادية لروسيا، قال قناة: "يمكن القول بكل ثقة، فقد رأينا خلال العام ونصف، أن الولايات المتحدة استخدمت واستنفذت جميع الأوراق لإنهاك وإخضاع روسيا اقتصاديا، فعندما باءت كل العقوبات بالفشل تم التوجه لتفعيل الورقة العسكرية والتي رأيناها من خلال عملية تسليح أوكرانيا، والتدرج المنهجي بالكم والنوع ،ونرى نهايته إلى غاية اليوم وهو التهاوي".وأردف قناة: "الهجوم الذي أسميه الهجوم الانتحاري، إنه جزء من الفشل الغربي، لذلك الولايات المتحدة مستمرة لجر روسيا إلى مربعات أخرى ونحن رأينا الصبر الاستراتيجي والإدارة الحكيمة لهذه الأزمة".وأضاف: "فقدت الإدارة ولكن هي في آسيا، ما زالت مؤثرة بدعمها لتايوان وتحرض اليابان وكوريا الجنوبية، للدخول في الصراع وفي الأزمة الأوكرانية، بينما الصين ورئيس كوريا الشمالية في روسيا، هل هذا يعني أن الولايات المتحدة ما زالت المسيطرة على بعض الدول في آسيا، فما تأثير هذه الدول الآسيوية على روسيا؟".وفيما يتحلق بتحريض أمريكا لبعض الدول الآسيوية لإشعال صراعات وتحشيد ضد روسيا، قال قناة: "فيما يتعلق بالعلاقة الأمريكية الآسيوية أو الشرق آسيوية فهذه المعادلة جدلية، ولكن هي لا تسيطر بالكامل إذ تعمل الولايات المتحدة الآن كهدف استراتيجي على إنهاك روسيا والاتحاد الأوروبي، للتفرغ إلى المعادلة القادمة وهي في بحر الصين، وهذا كان جزءا من المشروع الأمريكي الذي تبناه الرئيس أوباما".روسيا تطور أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة": خبير عسكري يكشف عن هذا السلاحوقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تعمل على تصنيع أسلحة تعتمد على "مبادئ فيزيائية جديدة"، وتحدث الخبير العسكري أليكسي سوكونكين عن نوع هذا السلاح الذي ذكره بوتين.وبحسب الخبير، قد تمتلك روسيا ذخيرة تعمل بالطاقة النووية وأنظمة حرب إلكترونية تعمل على مبدأ الموجات الميكروفية.وقال سوكونكين في محادثة مع بوابة "نيوز.رو": "إن هذا سلاح موجي ذو طيف إشعاعي لم يستخدم في أي مكان. إنه سلاح ميكرويف يستخدم ليس فقط للتشويش على قناة الراديو، ولكن من الناحية النظرية لخلق تيارات طائشة في الأنظمة الإلكترونية التي تعطل الإلكترونيات".ويعتقد الخبير أنه "يمكن استخدام الليزر لإعماء البصريات، وكذلك حرق شبكية عين المشغل أو القناص".

https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-إنتاج-سلاح-غير-مسبوق-يضمن-أمن-أي-بلد--عاجل-1080946029.html

https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يشارك-في-المنتدى-الاقتصادي-الشرقي-1080944683.html

https://sputnikarabic.ae/20230912/بوتين-يعلن-عن-مستوى-تاريخي-غير-مسبوق-في-العلاقات-بين-الصين-وروسيا-1080943100.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, العالم