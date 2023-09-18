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الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته
الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته
أعلنت القوات المسلحة المصرية انقلاب مركبة عسكرية خلال إحدى الأنشطة التدريبية مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم ضباط. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T15:54+0000
2023-09-18T16:10+0000
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جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الاثنين.وقال البيان: "فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.وتابع: "تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار, الجيش المصري
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, الأخبار, الجيش المصري

الجيش المصري يعلن مقتل وإصابة 9 من قواته

15:54 GMT 18.09.2023 (تم التحديث: 16:10 GMT 18.09.2023)
© AFP 2023 / -أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري
أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021... الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت القوات المسلحة المصرية انقلاب مركبة عسكرية خلال إحدى الأنشطة التدريبية مما أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم ضباط.
جاء ذلك في بيان نشره المتحدث العسكري المصري على صفحته الرسمية على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، اليوم الاثنين.
وقال البيان: "فى إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكى جنوب مدينة العاشر من رمضان، تعرضت إحدى الناقلات المحملة بالذخائر لحادث إنقلاب مفاجئ مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد (9) من الضباط والدرجات الأخرى".
ولفت البيان إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتابع: "تتقدم القوات المسلحة بخالص التعازى والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل".
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