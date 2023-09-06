https://sputnikarabic.ae/20230906/6-آلاف-قتيل-في-10-دول-إحصائية-تكشف-الدول-الأكثر-تأثرا-بالإرهاب-1080753811.html

6 آلاف قتيل في 10 دول... إحصائية تكشف الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب

6 آلاف قتيل في 10 دول... إحصائية تكشف الدول الأكثر تأثرا بالإرهاب

في عام 2022، شهدت 10 دول فقط نحو 3 آلاف هجوم إرهابي راح ضحيتها نحو 11 ألف شخص بين قتيل وجريح، وشمل ذلك دولتين عربيتين تعرضتا لنحو 600 هجوم إرهابي. 06.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-06T10:43+0000

2023-09-06T10:43+0000

2023-09-06T10:43+0000

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وفي ذات العام، لقي أكثر من ألف شخص مصرعهم في 10 هجمات إرهابية فقط، كان أشدها في باكستان، التي شهدت هجومين راح ضحيتهما نحو 250 شخصا، بينما شهدت مالي 3 هجمات منفصلة قتلت 280 شخصا.وتمثل الهجمات الإرهابية أحد أكبر التحديات الأمنية التي تهدد العالم ويتفاوت خطرها بين دولة أخرى من حيث عدد الهجمات وشدتها وضحايا كل منها خلال فترة زمنية محددة.وتظهر بيانات نشرتها "سبوتنيك أفريقيا"، النسخة الإنجليزية، أن أكثر الهجمات الإرهابية التي وقعت في 2022، كانت في 10 دول 5 منها في آسيا و5 أخرى في أفريقيا.كما أظهرت أن أفغانستان هي الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية في العالم في ذلك العام، بينما كانت بوركينا فاسو الثانية عالميا والأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية في أفريقيا.ورصد التقرير عدد الهجمات التي تعرضت لها كل دول من الدول الـ 10 وأعداد القتلى والمصابين في كل منها:وتشير تلك الإحصائيات إلى أن إجمالي الهجمات الإرهابية التي شهدتها الدول الـ 10 في 2022 هو ألفان و931 هجوم إرهابي.كما تظهر أن تلك الهجمات أدت إلى مقتل 5 آلاف و729 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين 5 آلاف و178 آخرين.كما أورد التقرير قائمة بأشد 10 هجمات إرهابية شهدها العالم من حيث عدد الأشخاص الذين فقدوا أرواحهم في هجوم واحد، حيث جاءت باكستان على رأس القائمة.وبحسب تلك الإحصائيات، فإن إجمالي الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الهجمات الـ 10 الأكثر دموية في العالم هو ألف و36 شخصا.وأشار التقرير إلى أنه إضافة إلى الدول التي شهدت أشد الهجمات الإرهابية في 2022، فإن هناك دول أخرى ليست ضمن القائمة لكنها شهدت هجمات إرهابية راح ضحيتها المئات أو العشرات في منطقة الشرق الأوسط وأبرزها:كما لفت التقرير إلى أن هناك 8 دول في الشرق الأوسط لم تشهد أي هجمات إرهابية خلال 2022 وهي:وبحسب الإحصائيات التي أوردها التقرير، فإن سوريا والعراق كانتا الدولتين العربيتين الأكثر تعرضا للهجمات الإرهابية في 2022، حيث احتلت الدولتان المرتبتين الـ 4 والـ 6 عالميا على التوالي وتعرضتا معا لنحو 600 هجمة إرهابية في عام واحد.

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