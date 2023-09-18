https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-الإيرانية-تعلن-موعد-الكشف-عن-نتائج-تحقيقات-اغتيال-قاسم-سليماني-ورفاقه-1081160910.html

الخارجية الإيرانية تعلن موعد الكشف عن نتائج تحقيقات اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

الخارجية الإيرانية تعلن موعد الكشف عن نتائج تحقيقات اغتيال قاسم سليماني ورفاقه

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، "الكشف عن نتائج التحقيق في ملف اغتيال قائد فيلق القدس الراحل التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني،... 18.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-18T14:23+0000

2023-09-18T14:23+0000

2023-09-18T14:23+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

مقتل قاسم سليماني

أخبار العراق اليوم

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104306/03/1043060359_0:58:1771:1054_1920x0_80_0_0_af7fff76c35dd715f064f1746988aee4.jpg

وقال عباس علي كدخدائي، مستشار وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، إنه "تم في إطار هذا الملف، تحديد عدد من المتهمين ليتم المصادقة على إدانتهم من قبل المحكمة المعنية".ونوّه إلى أن "الجانب الدولي المتعلق بملف اغتيال سليماني، يواجه بعض التأخير نظرا لطبيعة الظروف السائدة على هذا الجزء من العمل"، مؤكدا في الوقت نفسه، الحصول على النتائج المطلوبة نظرا للإجراءات التي اتخذت بالتعاون مع مستشارين دوليين.وكشفت وزارة الخارجية الإيرانية، في مارس/ آذار الماضي، عن "فحوى الرسالة التي كان يحملها الراحل قاسم سليماني في زيارته إلى بغداد"، مؤكدة أنها "كانت من ضمن الجهود لحل الخلافات بين إيران والسعودية".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "الرسالة كانت من ضمن الجهود المبذولة لحل الخلافات بين إيران والسعودية والمساهمة في إرساء السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، التي تعهدت بالانتقام القوي.ورد الجيش الإيراني بعد أيام قليلة من العملية، بإطلاق صواريخ على قاعدة عين الأسد، كبرى القواعد الأمريكية في العراق.كما تعرضت القوات الأمريكية في العراق لسلسلة من الهجمات من قبل مجموعات عراقية موالية لإيران، كان آخرها في 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عندما أطلقت صواريخ على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد، حيث توجد أكثر المواقع العسكرية تحصنا في العراق، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأمريكية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20230809/الرئيس-الإيراني-دم-قاسم-سليماني-يشكل-تهديدا-للعدو-1079914836.html

https://sputnikarabic.ae/20230701/طهران-تعلن-أن-المحكمة-الإيرانية-ستبدأ-البت-في-ملف-اغتيال-قاسم-سليماني-1078644441.html

إيران

أخبار إيران

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, مقتل قاسم سليماني, أخبار العراق اليوم, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم