https://sputnikarabic.ae/20230918/الخارجية-السودانية-تناشد-المجتمع-الدولي-تصنيف-قوات-الدعم-السريع-منظمة-إرهابية-1081158356.html
الخارجية السودانية تناشد المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"
الخارجية السودانية تناشد المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"
اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، "قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات التخريب وافتعال الحرائق في إطار حملة ممنهجة لتدمير العاصمة". 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T13:50+0000
2023-09-18T13:50+0000
2023-09-18T13:50+0000
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وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "حريق المؤسسات حملة ممنهجة من قبل الدعم السريع لتدمير العاصمة القومية"، مناشدًا المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية.وكان الجيش السوداني اتهم، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بـ"مواصلة تخريب وتدمير المنشآت العامة والبنية التحتية في البلاد"، مشيرًا إلى أنها قامت بإحراق شركة النيل للبترول.بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع السودانية "القوات المسلحة السودانية بتنفيذ عمليات قصف جوي عشوائي، ما أدى إلى إتلاف البنية التحتية والمناطق الأساسية في الخرطوم".وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، الأسبوع الماضي، الجيش السوداني بقتل 104 أشخاص وإصابة المئات، فيما نفى مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني هذه الادعاءات، مؤكدا أن طائرات الجيش الحربية قصفت تجمعات قوات الدعم وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الاشتباك العسكري.وتستمر، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20230917/الدعم-السريع-تقول-إن-الجيش-السوداني-قصف-عدة-مباني-حكومية-بشكل-متعمد-1081136360.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الخارجية السودانية تناشد المجتمع الدولي تصنيف قوات الدعم السريع "منظمة إرهابية"
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اتهمت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الاثنين، "قوات الدعم السريع بتنفيذ عمليات التخريب وافتعال الحرائق في إطار حملة ممنهجة لتدمير العاصمة".
وقالت الخارجية السودانية، في بيان لها، إن "حريق المؤسسات حملة ممنهجة من قبل الدعم السريع لتدمير العاصمة القومية"، مناشدًا المجتمع الدولي تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية.
وكان الجيش السوداني اتهم، أمس الأحد، قوات الدعم السريع بـ"مواصلة تخريب وتدمير
المنشآت العامة والبنية التحتية في البلاد"، مشيرًا إلى أنها قامت بإحراق شركة النيل للبترول.
بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع السودانية "القوات المسلحة السودانية بتنفيذ عمليات قصف
جوي عشوائي، ما أدى إلى إتلاف البنية التحتية والمناطق الأساسية في الخرطوم".
وكانت قوات الدعم السريع قد اتهمت، الأسبوع الماضي، الجيش السوداني بقتل 104 أشخاص وإصابة المئات
، فيما نفى مكتب المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني
هذه الادعاءات، مؤكدا أن طائرات الجيش الحربية قصفت تجمعات قوات الدعم وفقًا للقوانين الدولية الإنسانية ومبادئ الاشتباك العسكري.
وتستمر، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتمركز معظمها في العاصمة الخرطوم، والتي أسفرت عن المئات من القتلى وإصابة المدنيين.
وأدت أطراف عربية وأفريقية ودولية دور الوسيط لوقف إطلاق النار في السودان، لكنها فشلت في التوصل إلى وقف القتال بشكل دائم.