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https://sputnikarabic.ae/20230918/الرئيسان-الجزائري-والفلسطيني-يعقدان-اجتماعا-في-نيويورك-1081149307.html
الرئيسان الجزائري والفلسطيني يعقدان اجتماعا في نيويورك
الرئيسان الجزائري والفلسطيني يعقدان اجتماعا في نيويورك
التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، في مدينة نيويورك الأمريكية. 18.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-18T09:11+0000
2023-09-18T09:11+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
الجزائر
الأخبار
عبد المجيد تبون
محمود عباس
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وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون استقبل عباس في مقر إقامته في مدينة نيويورك، كما حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع.يأتي لقاء الزعيمين بعد حضور تبون إلى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر في يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في المدينة.ووفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية، قرر الرئيس عبد المجيد تبون "منح هذه المساهمة المالية بهدف المساعدة في إعادة إعمار جنين، وذلك بعد الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في الضفة الغربية".وأضاف البيان أن هذا العدوان تسبب في وفاة العديد من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية، مما أجبر العديد من الفلسطينيين على ترك منازلهم والبحث عن ملاجئ آمنة.وأعرب البيان عن تضامن الجزائر الدائم "مع نضال الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون, محمود عباس
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, الجزائر, الأخبار, عبد المجيد تبون, محمود عباس

الرئيسان الجزائري والفلسطيني يعقدان اجتماعا في نيويورك

09:11 GMT 18.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في منتدى سانت بطرسبورع الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2023
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التقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بنظيره الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، في مدينة نيويورك الأمريكية.
وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية إن تبون استقبل عباس في مقر إقامته في مدينة نيويورك، كما حضر اللقاء وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في نيويورك عمار بن جامع.
يأتي لقاء الزعيمين بعد حضور تبون إلى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية الثامنة والسبعين (78) للجمعية العامة للأمم المتحدة.
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وفي وقت سابق، أعلنت الجزائر في يوليو/تموز الماضي، عن تقديم مساهمة مالية بقيمة 30 مليون دولار لدعم جهود إعادة إعمار مدينة جنين الفلسطينية بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في المدينة.
ووفقًا لبيان الرئاسة الجزائرية، قرر الرئيس عبد المجيد تبون "منح هذه المساهمة المالية بهدف المساعدة في إعادة إعمار جنين، وذلك بعد الاعتداء الهمجي الإجرامي الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على المدينة ومخيمها في الضفة الغربية".
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وأضاف البيان أن هذا العدوان تسبب في وفاة العديد من الفلسطينيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية، مما أجبر العديد من الفلسطينيين على ترك منازلهم والبحث عن ملاجئ آمنة.
وأعرب البيان عن تضامن الجزائر الدائم "مع نضال الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال الإسرائيلي، وتدعو إلى تحقيق حقوقه الوطنية المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
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