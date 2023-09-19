https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-الدول-التي-تتهاون-في-تدنيس-القرآن-تسيء-إلى-مستقبلها-1081209238.html
أردوغان: الدول التي تتهاون في "تدنيس القرآن" تسيء إلى مستقبلها
أردوغان: الدول التي تتهاون في "تدنيس القرآن" تسيء إلى مستقبلها
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يجب استخدام حرية التعبير لتنفيذ هجمات ضد القرآن الكريم في أوروبا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T20:59+0000
2023-09-19T20:59+0000
2023-09-19T21:02+0000
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار تركيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
رجب طيب أردوغان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_57ad0c767550a28436249b1e4bdac4bc.jpg
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "العقليات التي تسمح بالإساءة للقرآن الكريم تسيء بنفسها إلى مستقبلها"، مشيرا إلى أن معاداة الإسلام أصبحت مثل الفيروسات التي تنتشر بصورة لا يمكن تحملها، خاصة في الدول المتقدمة.وحذر أردوغان من انتشار العنصرية وكراهية الأجانب، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية والتمييز ضد الأبرياء، يمس أصحاب الضمائر في كل مكان في العالم.وقال الرئيس التركي إن السياسيين الذين يشجعون على تلك التوجهات الخطيرة يلعبون بالنار، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل دعمها لجميع المبادرات التي تكافح معاداة الإسلام حول العالم.وتابع: "سنواصل دعمنا في جميع المنابر وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الدول الصديقة أن ترفض الاعتداء على جميع المقدسات وأن تقف إلى جانب أنقرة في هذه المسألة.
https://sputnikarabic.ae/20230805/السويد-تؤكد-أنها-ستولي-اهتماما-خاصا-للعلاقات-مع-الدول-الإسلامية-بعد-حوادث-حرق-القرآن-1079815050.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/04/1080684568_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_dd1b7880a9664bc715a01081edfe6301.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رجب طيب أردوغان
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, رجب طيب أردوغان
أردوغان: الدول التي تتهاون في "تدنيس القرآن" تسيء إلى مستقبلها
20:59 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 21:02 GMT 19.09.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يجب استخدام حرية التعبير لتنفيذ هجمات ضد القرآن الكريم في أوروبا.
جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت
وكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع: "العقليات التي تسمح بالإساءة للقرآن
الكريم تسيء بنفسها إلى مستقبلها"، مشيرا إلى أن معاداة الإسلام أصبحت مثل الفيروسات التي تنتشر بصورة لا يمكن تحملها، خاصة في الدول المتقدمة.
وحذر أردوغان من انتشار العنصرية وكراهية الأجانب، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية والتمييز ضد الأبرياء، يمس أصحاب الضمائر في كل مكان في العالم.
وقال الرئيس التركي إن السياسيين الذين يشجعون على تلك التوجهات الخطيرة يلعبون بالنار، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل دعمها لجميع المبادرات التي تكافح معاداة الإسلام
حول العالم.
وتابع: "سنواصل دعمنا في جميع المنابر
وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الدول الصديقة أن ترفض الاعتداء على جميع المقدسات وأن تقف إلى جانب أنقرة في هذه المسألة.