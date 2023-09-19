https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-الدول-التي-تتهاون-في-تدنيس-القرآن-تسيء-إلى-مستقبلها-1081209238.html

أردوغان: الدول التي تتهاون في "تدنيس القرآن" تسيء إلى مستقبلها

أردوغان: الدول التي تتهاون في "تدنيس القرآن" تسيء إلى مستقبلها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يجب استخدام حرية التعبير لتنفيذ هجمات ضد القرآن الكريم في أوروبا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T20:59+0000

2023-09-19T20:59+0000

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جاء ذلك خلال مشاركته في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع: "العقليات التي تسمح بالإساءة للقرآن الكريم تسيء بنفسها إلى مستقبلها"، مشيرا إلى أن معاداة الإسلام أصبحت مثل الفيروسات التي تنتشر بصورة لا يمكن تحملها، خاصة في الدول المتقدمة.وحذر أردوغان من انتشار العنصرية وكراهية الأجانب، مشيرا إلى أن خطاب الكراهية والتمييز ضد الأبرياء، يمس أصحاب الضمائر في كل مكان في العالم.وقال الرئيس التركي إن السياسيين الذين يشجعون على تلك التوجهات الخطيرة يلعبون بالنار، مشيرا إلى أن تركيا ستواصل دعمها لجميع المبادرات التي تكافح معاداة الإسلام حول العالم.وتابع: "سنواصل دعمنا في جميع المنابر وخاصة في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أنه يجب على جميع الدول الصديقة أن ترفض الاعتداء على جميع المقدسات وأن تقف إلى جانب أنقرة في هذه المسألة.

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