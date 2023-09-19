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https://sputnikarabic.ae/20230919/في-البر-والبحر-والجوروسيا-تحتفل-بيوم-صانع-السلاح-1081186069.html
"في البر والبحر والجو...روسيا تحتفل بيوم "صانع السلاح"
"في البر والبحر والجو...روسيا تحتفل بيوم "صانع السلاح"
تحتفل روسيا في 19 سبتمبر/أيلول من كل عام بيوم "صانع السلاح"، الذي يعتبر بمثابة عيد لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري ومطوري الأسلحة المحلية، والمتخصصين... 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T11:09+0000
2023-09-19T11:26+0000
روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
حصري
تقارير سبوتنيك
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وقّع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، على مرسوم الاحتفال بيوم "صانع السلاح" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2011."كلاشنيكوف عراب يوم صانع الأسلحة"قدم ميخائيل كلاشنيكوف، أحد أشهر صانعي السلاح ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في العالم، طلبا لإنشاء يوم لـ"صانعي الأسلحة الروس" في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2010.ليتم اتخاذ قرار بإنشاء عيد رسمي بهذه المناسبة للدور المتميز لمبدعي الأسلحة في ضمان الحفاظ على القدرة الدفاعية واستقلال الدولة الروسية وإمكانات التصدير ومكانة روسيا في العالم.وتم تحديد هذا اليوم لأسباب تاريخية بحسب المعلومات التي قدمها متحف "كرملين موسكو"، الذي أشار إلى أن أكبر مركز لإنتاج وتخزين الأسلحة في روسيا هو "غرفة السلاح" في الكرملين في موسكو.تشير عبارة "صانع السلاح" الموجودة في متحف الكرملين إلى أن هذا المبنى وجميع الممتلكات الموجودة فيه تخضع لسلطة خاصة من رتبة - صانع الأسلحة، والتي تضمنت مسؤولياته تخزين الأسلحة وشراء وتنظيم إنتاج الأسلحة وتوزيعها على الأفواج، وتم ذكر منصب صانع الأسلحة لأول مرة في المصادر الموجودة في سبتمبر 1508.في مدينة إيجيفسك الروسية المعروفة بمدينة "صانع السلاح" ومنذ القرن التاسع عشر تم الاحتفال بيوم "راعي الجيش السماوي رئيس الملائكة ميخائيل" يومي 19 سبتمبر و21 نوفمبر/تشرين الثاني.ليتم اختيار 19 سبتمبر للاحتفال بيوم "صانع السلاح"، بشكل رئيسي في المدن التي توجد بها شركات صناعة الدفاع الروسية. ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في تولا وإيجيفسك، اللتين تعتبران عاصمتي المجمع الصناعي العسكري في البلاد."تزويد الجيش بأحدث الأسلحة"تضم الصناعة الدفاعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا أكثر من 1300 شركة تعمل في إنتاج المنتجات العسكرية التقنية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن تنفيذ الأبحاث والتصميم والأعمال التكنولوجية.تقوم مؤسسات صناعة الدفاع بتطوير وإنتاج أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، وإنشاء تقنيات فريدة لا مثيل لها في العالم. وبفضلهم، تم تجهيز الجيش والبحرية الروسية بأنظمة الصواريخ الاستراتيجية والغواصات النووية والطائرات والمروحيات ووسائل الحماية ومنع الضربات.لا تقوم شركات صناعة الدفاع بتزويد القوات المسلحة الروسية بنجاح بكل ما تحتاجه فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة تصدير المنتجات العسكرية العالية التقنية. وبحسب شركة "روس أوبورون إكسبورت" (الوسيط الحكومي الوحيد في أنشطة التجارة الخارجية فيما يتعلق بمجموعة كاملة من المنتجات العسكرية)، فمنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2019، صدّرت روسيا أسلحة بقيمة تزيد عن 165 مليار دولار، وأبرمت عقودًا تبلغ قيمتها نحو 230 مليار دولار."في البر والبحر والجو...أسلحة روسية فتاكة"كينجال: نظام دفاع جوي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر من 2000 كم وعبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتنفيذ مهام قتالية تجريبية في مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية.سارمات: صاروخ بالستي عابر للقارات ويتفوق على جميع أنواع الصواريخ البالستية المعروفة من حيث الخصائص القتالية. ويبلغ وزن الصاروخ 200 طن. ويتمكن من اجتياز منظومات الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى أنه قادر على حمل رؤوس حربية ثقيلة وذات قوة هائلة.أفانغارد: يشتمل نظام "أفانغارد" (الطليعة) على صاروخ حربي سريع جدا تعادل سرعته 20 ضعف سرعة الصوت، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي.بوسيدون: روبوت "بوسيدون" يستطيع الوصول إلى أهداف تقع وراء المحيط، سابحا تحت سطح الماء على عمق يزيد على 1000 متر بسرعة تتراوح بين 60 و70 عقدة.وتستطيع غواصة "بوسيدون" وهي غواصة روبوتية خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية، أن تحمل أسلحة نووية تُقدَّر قوتها التدميرية بـ2 ميغا طنّ.دبابة "تي -90": تعتبر واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك."سو - 35 إس": مقاتلة من الجيل 4++، واحدة من المقاتلات الرائدة لهذا الجيل في العالم. بندقية "كلاشنيكوف": سلاح فردي رشاش، ويعتبر الأكثر انتشارا في العالم.
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https://sputnikarabic.ae/20230303/ميزات-طائرة-سو-35إس-1074250965.html
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روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, حصري, تقارير سبوتنيك

"في البر والبحر والجو...روسيا تحتفل بيوم "صانع السلاح"

11:09 GMT 19.09.2023 (تم التحديث: 11:26 GMT 19.09.2023)
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ "يارس" خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020
منظومة الصواريخ يارس خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ75 للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) على الساحة الحمراء، موسكو،24 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
© Sputnik . Ekaterina Chesnokova
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تحتفل روسيا في 19 سبتمبر/أيلول من كل عام بيوم "صانع السلاح"، الذي يعتبر بمثابة عيد لجميع العاملين في المجمع الصناعي العسكري ومطوري الأسلحة المحلية، والمتخصصين المشاركين في تاريخ تطوير الأسلحة ودراسة تقاليد الأسلحة الروسية.
وقّع الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، على مرسوم الاحتفال بيوم "صانع السلاح" في 3 ديسمبر/كانون الأول 2011.
"كلاشنيكوف عراب يوم صانع الأسلحة"
قدم ميخائيل كلاشنيكوف، أحد أشهر صانعي السلاح ليس فقط في روسيا ولكن أيضا في العالم، طلبا لإنشاء يوم لـ"صانعي الأسلحة الروس" في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في مايو 2010.
ليتم اتخاذ قرار بإنشاء عيد رسمي بهذه المناسبة للدور المتميز لمبدعي الأسلحة في ضمان الحفاظ على القدرة الدفاعية واستقلال الدولة الروسية وإمكانات التصدير ومكانة روسيا في العالم.
في ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي
في ذكرى ميلاده… معلومات عن ميخائيل كلاشينكوف مصمم البندقية الروسية الخارقة - سبوتنيك عربي
وتم تحديد هذا اليوم لأسباب تاريخية بحسب المعلومات التي قدمها متحف "كرملين موسكو"، الذي أشار إلى أن أكبر مركز لإنتاج وتخزين الأسلحة في روسيا هو "غرفة السلاح" في الكرملين في موسكو.
تشير عبارة "صانع السلاح" الموجودة في متحف الكرملين إلى أن هذا المبنى وجميع الممتلكات الموجودة فيه تخضع لسلطة خاصة من رتبة - صانع الأسلحة، والتي تضمنت مسؤولياته تخزين الأسلحة وشراء وتنظيم إنتاج الأسلحة وتوزيعها على الأفواج، وتم ذكر منصب صانع الأسلحة لأول مرة في المصادر الموجودة في سبتمبر 1508.
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في مدينة إيجيفسك الروسية المعروفة بمدينة "صانع السلاح" ومنذ القرن التاسع عشر تم الاحتفال بيوم "راعي الجيش السماوي رئيس الملائكة ميخائيل" يومي 19 سبتمبر و21 نوفمبر/تشرين الثاني.
ليتم اختيار 19 سبتمبر للاحتفال بيوم "صانع السلاح"، بشكل رئيسي في المدن التي توجد بها شركات صناعة الدفاع الروسية. ويتم الاحتفال به على نطاق واسع في تولا وإيجيفسك، اللتين تعتبران عاصمتي المجمع الصناعي العسكري في البلاد.
"تزويد الجيش بأحدث الأسلحة"
تضم الصناعة الدفاعية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة في روسيا أكثر من 1300 شركة تعمل في إنتاج المنتجات العسكرية التقنية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، فضلاً عن تنفيذ الأبحاث والتصميم والأعمال التكنولوجية.
تقوم مؤسسات صناعة الدفاع بتطوير وإنتاج أنواع حديثة من الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة، وإنشاء تقنيات فريدة لا مثيل لها في العالم. وبفضلهم، تم تجهيز الجيش والبحرية الروسية بأنظمة الصواريخ الاستراتيجية والغواصات النووية والطائرات والمروحيات ووسائل الحماية ومنع الضربات.

وبحسب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، فإن أهم ما يميز تنفيذ أوامر الدولة لعام 2022 هو توفير الأسلحة والمعدات لمجموعات القوات التي تؤدي مهام عسكرية خاصة، وقد بلغ مستوى تنفيذ طلبات الدفاع 91%.

لا تقوم شركات صناعة الدفاع بتزويد القوات المسلحة الروسية بنجاح بكل ما تحتاجه فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة تصدير المنتجات العسكرية العالية التقنية. وبحسب شركة "روس أوبورون إكسبورت" (الوسيط الحكومي الوحيد في أنشطة التجارة الخارجية فيما يتعلق بمجموعة كاملة من المنتجات العسكرية)، فمنذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى عام 2019، صدّرت روسيا أسلحة بقيمة تزيد عن 165 مليار دولار، وأبرمت عقودًا تبلغ قيمتها نحو 230 مليار دولار.
"في البر والبحر والجو...أسلحة روسية فتاكة"
كينجال: نظام دفاع جوي تفوق سرعته سرعة الصوت ويمكنه ضرب الهدف عن بعد أكثر من 2000 كم وعبر بنجاح مرحلة الاختبارات وبدأ في 1 كانون الأول/ ديسمبر الماضي بتنفيذ مهام قتالية تجريبية في مطارات الدائرة العسكرية الجنوبية الروسية.
سارمات: صاروخ بالستي عابر للقارات ويتفوق على جميع أنواع الصواريخ البالستية المعروفة من حيث الخصائص القتالية. ويبلغ وزن الصاروخ 200 طن. ويتمكن من اجتياز منظومات الدفاع الصاروخي، بالإضافة إلى أنه قادر على حمل رؤوس حربية ثقيلة وذات قوة هائلة.
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أفانغارد: يشتمل نظام "أفانغارد" (الطليعة) على صاروخ حربي سريع جدا تعادل سرعته 20 ضعف سرعة الصوت، ويستطيع الوصول إلى قارات بعيدة مثل أمريكا عبر الطبقة الكثيفة من غلاف الأرض الجوي.
بوسيدون: روبوت "بوسيدون" يستطيع الوصول إلى أهداف تقع وراء المحيط، سابحا تحت سطح الماء على عمق يزيد على 1000 متر بسرعة تتراوح بين 60 و70 عقدة.
وتستطيع غواصة "بوسيدون" وهي غواصة روبوتية خالية من طاقم بشري تعمل بالطاقة النووية، أن تحمل أسلحة نووية تُقدَّر قوتها التدميرية بـ2 ميغا طنّ.
دبابة "تي -90": تعتبر واحدة من أفضل دبابات العالم من حيث الحماية والتدريع إضافة إلى تسليحها الذي يضم قذائف وصواريخ موجهة وخفة الوزن التي تمنحها قدرة عالية على المناورة خلال المعارك.
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