https://sputnikarabic.ae/20230919/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-الكيان-الصهيوني-غارق-في-الحرب-الأهلية-1081208669.html

قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني غارق في الحرب الأهلية

قائد الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني غارق في الحرب الأهلية

قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الثلاثاء، إن الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بأنهم على وشك الزوال. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T20:47+0000

2023-09-19T20:47+0000

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ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، مساء اليوم الثلاثاء، عن اللواء حسين سلامي، تأكيده بأن "الأمريكيين أنفسهم اعترفوا بأنهم على وشك الزوال وأنهم فقدوا هيمنتهم"، مضيفا: "لقد تم تشكيل تحالف قوي في العالم ضد الكيان الصهيوني، وأصبح وضع المقاومة مختلفا تماما".وتابع القائد العام للحرس الثوري أن "الكيان الصهيوني غارق في العزلة والحرب الأهلية والانقسام السياسي والاحتجاجات الاجتماعية والمعارك الأمنية".وأشار اللواء حسين سلامي إلى أنه "يوميا يتم تنفيذ ما يزيد عن 30 عملية مسلحة في الضفة الغربية ضد الصهاينة، والذين حاربوا بالحجارة في السابق، لديهم اليوم صواريخ وطائرات مسيرة وقوة عسكرية قوية".وفي الثامن عشر من الشهر الماضي، صرح قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، بأن "الكيان الصهيوني يتدهور وينهار"، مضيفا أن بلاده اليوم في أعلى القمة والحرس الثوري يتقدم بقوة في كل الأمور وذلك بفضل الإمكانات والمعدات، إضافة إلى الإيمان الذي يتمتع به، بحسب قوله.وأفاد العميد إسماعيل قاآني بأن "محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني، حيث تمكن محور المقاومة بمركزية "حزب الله"، في الآونة الأخيرة، من أخذ حقه في الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هذا ممكنا لولا مقاومة "حزب الله" اللبناني".وقال قائد فيلق القدس:وكان العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، قد قال إن "بلاده صمدت بوجه الأعداء وتمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في المجالات كافة"، مشددا على أن بلاده نجحت في الوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة، مضيفا أن "العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية".

https://sputnikarabic.ae/20230819/قائد-الحرس-الثوري-محور-المقاومة-اليوم-له-اليد-الطولى-على-الكيان-الصهيوني-1080242282.html

https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-الحرس-الثوري-أمريكا-لم-تعد-كسابق-عهدها-وباتت-عاجزة-عن-تحقيق-أي-إنجاز-1079682219.html

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