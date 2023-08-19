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https://sputnikarabic.ae/20230819/قائد-الحرس-الثوري-محور-المقاومة-اليوم-له-اليد-الطولى-على-الكيان-الصهيوني-1080242282.html
قائد الحرس الثوري: محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني
قائد الحرس الثوري: محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني
قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم السبت، إن "الكيان الصهيوني يتدهور وينهار". 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T18:16+0000
2023-08-19T18:16+0000
الحرس الثوري الإيراني
إيران
أخبار إيران
مقتل قاسم سليماني
العالم
الأخبار
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ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم السبت، عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده اليوم في أعلى القمة والحرس الثوري يتقدم بقوة في كل الأمور وذلك بفضل الإمكانات والمعدات إضافة إلى الإيمان الذي يتمتع به، بحسب قوله.وذكر العميد إسماعيل قاآني، أن "محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني، حيث تمكن محور المقاومة بمركزية "حزب الله"، في الآونة الأخيرة، من أخذ حقه في الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هذا ممكنا لولا مقاومة "حزب الله" اللبناني".وأضاف العميد قاآني أن "إسرائيل تعيش وضعا صعبا، داخليا وخارجيا، وأن المقاومة الفلسطينية تنفذ ما بين 15 و30 عملية يوميا في الضفة الغربية ضد الجيش الإسرائيلي".وأشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى ميزات وخصائص سلفه، الجنرال قاسم سليماني، باعتباره نموذجا وأسوة للجميع، قائلا:"إن الشهيد سليماني لم يكن فردا، بل كان مدرسة ونهجا نورانيا، لم يكن الأعداء قادرون على تحمله، فكان نموذجا بارزا للسلوك الإنساني خارج الحدود، وقد ظهرت إجراءاته وممارساته المعنوية بشكل واسع في جبهة المقاومة".وفي التاسع من الشهر الجاري، قال العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن "بلاده صمدت بوجه الأعداء وتمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في المجالات كافة"، مشددا على أن بلاده نجحت في الوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة، مضيفا أن "العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني:وفي سياق متصل، قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، إن "الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية"، مضيفًا أن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي، إلى أن "كل من يعوّل على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا، راهن على إيران فقد ثبت".
https://sputnikarabic.ae/20230809/الحرس-الثوري-الإيراني-حافظنا-على-أمن-بلادنا-في-ذروة-ضغوط-العدو-1079919869.html
https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-الحرس-الثوري-أمريكا-لم-تعد-كسابق-عهدها-وباتت-عاجزة-عن-تحقيق-أي-إنجاز-1079682219.html
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الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, الأخبار
الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, مقتل قاسم سليماني, العالم, الأخبار

قائد الحرس الثوري: محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني

18:16 GMT 19.08.2023
© AP Photo / Mohammad Ali Marizadإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AP Photo / Mohammad Ali Marizad
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قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، العميد إسماعيل قاآني، اليوم السبت، إن "الكيان الصهيوني يتدهور وينهار".
ونقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، اليوم السبت، عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أن بلاده اليوم في أعلى القمة والحرس الثوري يتقدم بقوة في كل الأمور وذلك بفضل الإمكانات والمعدات إضافة إلى الإيمان الذي يتمتع به، بحسب قوله.
جنود الحرس الثوري الإيراني يشاركون في مناورة عسكرية بالقرب من جزيرة أبو موسى، قبالة سواحل مدينة بندر لنجة جنوب إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
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وذكر العميد إسماعيل قاآني، أن "محور المقاومة اليوم له اليد الطولى على الكيان الصهيوني، حيث تمكن محور المقاومة بمركزية "حزب الله"، في الآونة الأخيرة، من أخذ حقه في الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي، ولم يكن هذا ممكنا لولا مقاومة "حزب الله" اللبناني".
وأضاف العميد قاآني أن "إسرائيل تعيش وضعا صعبا، داخليا وخارجيا، وأن المقاومة الفلسطينية تنفذ ما بين 15 و30 عملية يوميا في الضفة الغربية ضد الجيش الإسرائيلي".
وأشار قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري إلى ميزات وخصائص سلفه، الجنرال قاسم سليماني، باعتباره نموذجا وأسوة للجميع، قائلا:
"إن الشهيد سليماني لم يكن فردا، بل كان مدرسة ونهجا نورانيا، لم يكن الأعداء قادرون على تحمله، فكان نموذجا بارزا للسلوك الإنساني خارج الحدود، وقد ظهرت إجراءاته وممارساته المعنوية بشكل واسع في جبهة المقاومة".
وفي التاسع من الشهر الجاري، قال العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، إن "بلاده صمدت بوجه الأعداء وتمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في المجالات كافة"، مشددا على أن بلاده نجحت في الوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة، مضيفا أن "العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية".
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قائد الحرس الثوري: أمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز
1 أغسطس, 17:24 GMT
وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني:

إن العدو يشكك في قدرات البلاد من خلال قلب الأحداث رأسا على عقب ويحاول تغطية ضعفه بهذا التصوير.

وفي سياق متصل، قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الأسبوع الماضي، إن "الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية"، مضيفًا أن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".
وقال القائد العام للحرس الثوري:
الكيان الصهيوني لم يعد يشعر بالقوة، والهرولة العربية نحو التطبيع معه قد خمدت، والاحتلال يواجه في كل يوم معادلات أمنية جديدة.
وأشار اللواء حسين سلامي، إلى أن "كل من يعوّل على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا، راهن على إيران فقد ثبت".
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