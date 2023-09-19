https://sputnikarabic.ae/20230919/قوات-حفظ-السلام-الروسية-إجلاء-أكثر-من-1800-مدني-من-قره-باغ-1081208182.html

قوات حفظ السلام الروسية: إجلاء أكثر من 1800 مدني من قره باغ

قوات حفظ السلام الروسية: إجلاء أكثر من 1800 مدني من قره باغ

قامت قوات حفظ السلام الروسية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أكثر من 1800 مدني من قره باغ. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T20:24+0000

2023-09-19T20:24+0000

2023-09-19T20:25+0000

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أفادت قناة "تلغرام" تابعة لوحدة حفظ السلام الروسية، بأن "قوات حفظ السلام الروسية قامت بإجلاء أكثر من 1800 مدني من قره باغ".وقالت: "في الوقت الحالي، يتم تزويدهم جميعا بأماكن للإقامة". وتقدم قوات حفظ السلام الروسية المساعدة لسكان قره باغ.وفي وقت سابق، قالت الدفاع الروسية: "قوات حفظ السلام الروسية نظمت إجلاء السكان المدنيين في قره باغ من المناطق الأكثر خطورة وتقديم الرعاية الطبية للضحايا".وأوضحت الوزارة أنه تم خلال النهار، إجلاء 469 شخصا، من بينهم 185 طفلا، إلى موقع قوة حفظ السلام الروسية. وعالجت الطواقم الطبية تسعة مواطنين جرحى، بينهم أربعة أطفال.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية، قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.واتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسية، على وقف كامل لإطلاق النار، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، بما فيها ممر لاتشين.في عام 1988، بدأت حركة إعادة التوحيد مع أرمينيا في الإقليم، في 2 سبتمبر 1991، تم إعلان الاستقلال عن أذربيجان، وتغير الاسم إلى جمهورية ناغورني قره باغ.من عام 1992 إلى عام 1994، حاولت أذربيجان السيطرة على الجمهورية المعلنة من جانب واحد؛ وكانت تلك عمليات عسكرية واسعة النطاق، قُتل خلالها ما يصل إلى 30 ألف شخص.وفي عام 1994، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، لكن وضع الجمهورية لم يتحدد أبدًا.وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة، بما في ذلك ممر لاتشين. وفي العام الماضي، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. وكما قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، فإن أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها.

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