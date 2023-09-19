https://sputnikarabic.ae/20230919/لن-يعود-مجانيا-إيلون-ماسك-قد-يغرم-كل-مستخدمي-إكس-مبلغا-ماليا-شهريا-1081181127.html

لن يعود مجانيا... إيلون ماسك قد يغرم كل مستخدمي "إكس" مبلغا ماليا شهريا

لن يعود مجانيا... إيلون ماسك قد يغرم كل مستخدمي "إكس" مبلغا ماليا شهريا

طرح الملياردير، إيلون ماسك، فكرة أن موقع التغريدات "إكس" ("تويتر" سابقا)، الذي يملكه، ربما لن ‏يصبح مجاني الاستخدام.‏ 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T10:02+0000

2023-09-19T10:02+0000

2023-09-19T10:02+0000

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جاء ذلك خلال محادثة جرت بين ماسك ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، والتي قال الملياردير فيها إن شركة "إكس" تنتقل إلى دفع شهري صغير مقابل استخدام نظامها"، وفقا لموقع "تيك كرانش".واقترح إيلون ماسك أن مثل هذا التغيير سيكون ضروريا للتعامل مع مشكلة الحسابات المزيفة التي تديرها الروبوتات، المنتشرة على منصة التغريدات.وأوضح إيلون ماسك في حديثه: "إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش هائلة من الروبوتات".وأضاف ماسك: "لذلك هذا هو في الواقع القيد المتمثل في عدد بطاقات الائتمان المختلفة التي يمكنك العثور عليها، حتى على شبكة الإنترنت المظلمة أو من أي مصدر آخر".والتقى إيلون ماسك وبنيامين نتنياهو في منطقة خليج سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في وقت سابق من أمس الاثنين، لمناقشة موضوعات تشمل الذكاء الاصطناعي، ومعاداة السامية والتعديلات القضائية المثيرة للجدل في إسرائيل.ولم يتوسع ماسك في حديثه مع نتنياهو بشأن خطته لتحصيل موقعه "إكس" رسوم مالية شهرية أو متى سيحدث مثل هذا التغيير.ولكن منذ استحواذ ماسك على "تويتر" في العام الماضي، كانت الشركة تدفع مستخدميها للاشتراك في منتج الاشتراك المدفوع "إكس بريميوم" (المعروف سابقا باسم "تويتر بلو")، والتي توفر خدمة الاشتراك البالغة 8 دولارات شهريا أو 84 دولار سنويا، مقابل الحصول على مجموعة متنوعة من الميزات، منها تعديل المنشورات، وإعلانات أقل، وكتابة منشورات أطول.

https://sputnikarabic.ae/20230918/إيلون-ماسك-ينتقد-الهجوم-المضاد-لنظام-كييف-1081148285.html

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