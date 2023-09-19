https://sputnikarabic.ae/20230919/وزارة-الدفاع-في-أذربيجان-تنفي-تقارير-عن-قصف-قوات-حفظ-السلام-الروسية-1081209436.html

وزارة الدفاع في أذربيجان تنفي تقارير عن قصف قوات حفظ السلام الروسية

وزارة الدفاع في أذربيجان تنفي تقارير عن قصف قوات حفظ السلام الروسية

نفت وزارة الدفاع في أذربيجان، يوم الثلاثاء، المعلومات المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعية حول قصف القوات الأذربيجانية لعربة روسية تحمل موظفين من القوة... 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T21:43+0000

2023-09-19T21:43+0000

2023-09-19T21:43+0000

أذربيجان

إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

أرمينيا

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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وجاء في بيان الوزارة: "المعلومات المتداولة في بعض شبكات التواصل الاجتماعي في أرمينيا حول قصف قواتنا المسلحة لعربة روسية تقل موظفي القوة الدولية لحفظ السلام والتي كانت تقوم بإجلاء سكان من أصول أرمنية هي معلومات زائفة بالكامل وتهدف إلى التضليل. نحن نرفض بشدة هذه التصريحات غير المبررة".وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ بغية استعادة النظام الدستوري.وجاء في بيان الوزارة: "تم إطلاق إجراءات ذات طبيعة موضعية "لمكافحة الإرهاب"، من أجل ضمان أحكام البيان الثلاثي، وإحباط استفزازات واسعة النطاق في منطقة قره باغ الاقتصادية، ونزع سلاح تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية وضمان انسحابها من أراضينا، وتحييد قواتها العسكرية، وتوفير سلامة السكان المدنيين العائدين إلى الأراضي المحررة من الاحتلال، والمدنيين المشاركين في أعمال البناء والترميم وأفرادنا العسكريين، واستعادة النظام الدستوري لجمهورية أذربيجان".وفي نهاية أيلول/ سبتمبر 2020، استؤنفت الأعمال القتالية في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، والتي كانت استمرارًا لصراع طويل بين البلدين أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين، لتعلن روسيا ليلة 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، التوصل لاتفاق ثلاثي لوقف إطلاق النار بشكل كامل، بدعم من موسكو، والبقاء في المواقع المحتلة، وتبادل الأسرى وجثث القتلى.واتفقت أذربيجان وأرمينيا، بوساطة روسية، على وقف كامل لإطلاق النار، والبقاء في المواقع الموجودة لدى الطرفين، وتبادل الأسرى والجثث، كما تم نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، بما فيها ممر لاتشين.ناغورني قره باغ هي منطقة في القوقاز. الغالبية العظمى من السكان هم من الأرمن، وفي عام 1923، حصلت المنطقة على وضع منطقة الحكم الذاتي داخل جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفيتية.في عام 1988، بدأت حركة إعادة التوحيد مع أرمينيا في الإقليم، في 2 سبتمبر 1991، تم إعلان الاستقلال عن أذربيجان، وتغير الاسم إلى جمهورية ناغورني قره باغ.من عام 1992 إلى عام 1994، حاولت أذربيجان السيطرة على الجمهورية المعلنة من جانب واحد؛ وكانت تلك عمليات عسكرية واسعة النطاق، قُتل خلالها ما يصل إلى 30 ألف شخص.وفي عام 1994، اتفق الطرفان على وقف إطلاق النار، لكن وضع الجمهورية لم يتحدد أبدًا.وتتمركز قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة، بما في ذلك ممر لاتشين. وفي العام الماضي، بدأت يريفان وباكو، من خلال وساطة روسياه والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.وفي نهاية شهر مايو/ أيار من هذا العام، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إن يريفان مستعدة للاعتراف بسيادة أذربيجان داخل الحدود السوفيتية، أي مع قره باغ.وفي سبتمبر الجاري، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القيادة الأرمينية اعترفت بشكل أساسي بسيادة أذربيجان على قره باغ. وكما قال الزعيم الأذربيجاني إلهام علييف، فإن أذربيجان وأرمينيا قد توقعان معاهدة سلام قبل نهاية العام إذا لم تغير يريفان موقفها.

https://sputnikarabic.ae/20230919/قوات-حفظ-السلام-الروسية-إجلاء-أكثر-من-1800-مدني-من-قره-باغ-1081208182.html

https://sputnikarabic.ae/20230919/ماذا-نعرف-عن-منطقة-النزاع-بين-أذربيجان-وأرمينيا-1081194834.html

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أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أرمينيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم