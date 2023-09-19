https://sputnikarabic.ae/20230919/وزير-خارجية-غينيا-الاستوائية-لـسبوتنيك-نأمل-أن-تفتح-روسيا-سفارتها-في-بلادنا-بأقرب-وقت-1081208550.html

وزير خارجية غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": نأمل أن تفتح روسيا سفارتها في بلادنا بأقرب وقت

وزير خارجية غينيا الاستوائية لـ"سبوتنيك": نأمل أن تفتح روسيا سفارتها في بلادنا بأقرب وقت

قال وزير خارجية غينيا الاستوائية، سيمون أنجو، إن بلاده شهدت زيادة في أسعار الحبوب إثر تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

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نيويورك - سبوتنيك. جاء ذلك في تصريح لـ"سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقال أنجو، ردا على سؤال عما إذا كان تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود يؤثر على غينيا الاستوائية: "نعم، أثر على الأسعار".وعن علاقة بلاده مع روسيا، قال وزير خارجية غينيا الاستوائية، إن بلاده ترحب بخطط موسكو لفتح سفارة لها في مالابو، في أقرب وقت ممكن من هذا العام.ولفت سيمون أنجو إلى أنه لا توجد أي اجتماعات مقررة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لكنه أشار إلى أن خطط فتح سفارة لروسيا في بلادنا سيمهد الطريق لمزيد من التعاون بين البلدين.يذكر أن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قالت الشهر الماضي، إن موسكو تخطط لإعادة فتح السفارتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية، قبل نهاية العام الجاري، ولفتت إلى أن روسيا بدأت مناقشة المشكلات الفنية المتعلقة بهذا الأمر مع شركائها.كما أشارت زاخاروفا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن استئناف نشاط السفارتين الروسيتين في غينيا الاستوائية وبوركينا فاسو، خلال الجلسة العامة لقمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، التي انعقدت في مدينة سان بطرسبرغ في الـ28 من يوليو/ تموز الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20230805/زاخاروفا-روسيا-ستعيد-فتح-سفارتيها-في-بوركينا-فاسو-وغينيا-الاستوائية-قبل-نهاية-العام-1079805992.html

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