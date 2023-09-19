https://sputnikarabic.ae/20230919/-مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-الأمني-في-محطة-زابوروجيه-النووية-تحسن-قليلا-لكنه-ما-زال-هشا-1081173068.html
مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية تحسن قليلا لكنه ما زال هشا
مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية تحسن قليلا لكنه ما زال هشا
أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشًّا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-19T01:25+0000
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نيويورك - سبوتنيك.وقال غروسي في تصريح لـ"سبوتنيك" ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا. لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.وأشار غروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".وأوضح غروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230811/مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-لم-تتأثر-باعتراض-مسيرة-فوق-إنيرهودار-1079970514.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية تحسن قليلا لكنه ما زال هشا
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشًّا.
نيويورك - سبوتنيك
.وقال غروسي في تصريح لـ"سبوتنيك" ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا. لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.
وأشار غروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".
وأوضح غروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.
يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه
وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.