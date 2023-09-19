https://sputnikarabic.ae/20230919/-مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-الأمني-في-محطة-زابوروجيه-النووية-تحسن-قليلا-لكنه-ما-زال-هشا-1081173068.html

مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية تحسن قليلا لكنه ما زال هشا

مدير وكالة الطاقة الذرية: الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية تحسن قليلا لكنه ما زال هشا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشًّا. 19.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-19T01:25+0000

2023-09-19T01:25+0000

2023-09-19T01:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1b/1068297723_0:0:2904:1634_1920x0_80_0_0_42956b4f7303d1a465b206c9f938e6e3.jpg

نيويورك - سبوتنيك.وقال غروسي في تصريح لـ"سبوتنيك" ردًّا على سؤال حول ما إذا كان يتم الامتثال للمبادئ الخمسة المتعلقة بالسلامة النووية في المحطة والتي اقترحتها الوكالة في وقت سابق: "لا يمكننا التأكد بعد، فكل يوم يمثل تحديًا بالنسبة لنا. لقد شهدنا حتى الآن بعض التحسن لكن الوضع ما زال هشًّا للغاية في زابوروجيه.وأشار غروسي إلى أنه في الوقت الحالي، لم تتعرض المحطة لأي قصف، مضيفًا "لكن ذلك قد يحدث في أي لحظة. هذه منطقة حرب".وأوضح غروسي أنه يعتزم عقد لقاءات مع وفود روسيا وأوكرانيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية.يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل الـ"ناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230811/مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-لم-تتأثر-باعتراض-مسيرة-فوق-إنيرهودار-1079970514.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا