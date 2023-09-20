https://sputnikarabic.ae/20230920/وزير-الخارجية-الروسي-ومدير-وكالة-الطاقة-الذرية-يبحثان-الوضع-الأمني-في-محطة-زابوروجيه-النووية--1081250542.html

وزير الخارجية الروسي ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية

وزير الخارجية الروسي ومدير وكالة الطاقة الذرية يبحثان الوضع الأمني في محطة زابوروجيه النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، بحث مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، القضايا المتعلقة... 20.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-20T23:19+0000

2023-09-20T23:19+0000

2023-09-20T23:19+0000

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موسكو - سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان: "خلال المحادثات، جرى تبادل وجهات النظر حول المجالات الرئيسية لأنشطة الوكالة، وتم بحث القضايا الأمنية في محطة زابوروجيه للطاقة النووية بالتفصيل".وأضافت الخارجية الروسية أن الاجتماع يؤكد عزم ونية الجانب الروسي على مواصلة المزيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف التهديدات التي يفرضها نظام كييف على المحطة.ولفتت الخارجية الروسية إلى أن الاجتماع أشار إلى "التأثير المدمر طويل الأمد لاستخدام قذائف اليورانيوم المنضب والتي يقدمها الغرب الجماعي للنظام في كييف".وأمس الثلاثاء، أعلن غروسي، أن الوضع الأمني في محطة زابوروجيه للطاقة النووية شهد بعض التحسن لكنه ما زال هشًّا.يذكر أن الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، بدأ في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا من العملية العسكرية يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20230919/-مدير-وكالة-الطاقة-الذرية-الوضع-الأمني-في-محطة-زابوروجيه-النووية-تحسن-قليلا-لكنه-ما-زال-هشا-1081173068.html

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