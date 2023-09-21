المغرب الأول عربيا وأفريقيا... "فيفا" يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
© AP Photo / Luca Bruno
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخباتن لشهر سبتمبر/ أيلول 2023، إذ لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات.
وبحسب بيان "فيفا"، ظل منتخب الأرجنتين في القمة، يليه فريق فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.
فيما قفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.
فيما قفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.
🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023
Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd
وعلى المستوى القاري والإقليمي، بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيًا، بقفزه للمركز الـ13، تليه السنغال (20)، تونس(29)، الجزائر(34)، مصر(35)، ونيجيريا(40).
بينما جاء منتخب السعودية في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).
بينما جاء منتخب السعودية في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).
1 يوليو, 15:08 GMT
كما تواجدت منتخبات عربية أخرى خارج قائمة أول 100 منتخب، وهي لبنان (101)، ليبيا (126)، جزر القمر (129)، السودان (130)، الكويت (135)، اليمن (156)، جيبوتي (190)، والصومال (194).
وأوضح الـ"فيفا"، في بيانه، أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري.
وأوضح الـ"فيفا"، في بيانه، أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد حقق إنجازا كبيرا لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، وهو تحقيق المركز الرابع في "كأس العالم 2022".