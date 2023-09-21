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https://sputnikarabic.ae/20230921/المغرب-الأول-عربيا-وأفريقيا-فيفا-يعلن-التصنيف-العالمي-للمنتخبات-1081268811.html
المغرب الأول عربيا وأفريقيا... "فيفا" يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات
المغرب الأول عربيا وأفريقيا... "فيفا" يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخباتن لشهر سبتمبر/ أيلول 2023، إذ لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T14:12+0000
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وبحسب بيان "فيفا"، ظل منتخب الأرجنتين في القمة، يليه فريق فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.فيما قفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.وعلى المستوى القاري والإقليمي، بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيًا، بقفزه للمركز الـ13، تليه السنغال (20)، تونس(29)، الجزائر(34)، مصر(35)، ونيجيريا(40).بينما جاء منتخب السعودية في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).كما تواجدت منتخبات عربية أخرى خارج قائمة أول 100 منتخب، وهي لبنان (101)، ليبيا (126)، جزر القمر (129)، السودان (130)، الكويت (135)، اليمن (156)، جيبوتي (190)، والصومال (194).وأوضح الـ"فيفا"، في بيانه، أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري.يذكر أن المنتخب المغربي كان قد حقق إنجازا كبيرا لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، وهو تحقيق المركز الرابع في "كأس العالم 2022".
https://sputnikarabic.ae/20230701/تعديل-ثوري-الفيفا-يوافق-على-اختبار-قانون-التسلل-الجديد-1078650159.html
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رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار
رياضة, أخبار كرة القدم, منوعات, منتخب المغرب لكرة القدم, الأخبار

المغرب الأول عربيا وأفريقيا... "فيفا" يعلن التصنيف العالمي للمنتخبات

14:12 GMT 21.09.2023
© AP Photo / Luca Brunoمنتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح
منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بعد الفوز على نظيره الإسباني بركلات الترجيح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AP Photo / Luca Bruno
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، التصنيف العالمي للمنتخباتن لشهر سبتمبر/ أيلول 2023، إذ لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات.
وبحسب بيان "فيفا"، ظل منتخب الأرجنتين في القمة، يليه فريق فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.

فيما قفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر.
وعلى المستوى القاري والإقليمي، بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيًا، بقفزه للمركز الـ13، تليه السنغال (20)، تونس(29)، الجزائر(34)، مصر(35)، ونيجيريا(40).

بينما جاء منتخب السعودية في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
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كما تواجدت منتخبات عربية أخرى خارج قائمة أول 100 منتخب، وهي لبنان (101)، ليبيا (126)، جزر القمر (129)، السودان (130)، الكويت (135)، اليمن (156)، جيبوتي (190)، والصومال (194).

وأوضح الـ"فيفا"، في بيانه، أنه استند في هذا التصنيف على 159 مباراة دولية بين المنتخبات، أقيمت خلال شهر سبتمبر الجاري.
يذكر أن المنتخب المغربي كان قد حقق إنجازا كبيرا لأول مرة في تاريخ العرب وأفريقيا، وهو تحقيق المركز الرابع في "كأس العالم 2022".
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