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https://sputnikarabic.ae/20230921/خور-عبد-الله-العراق-يؤكد-التزامه-بالقرارات-الدولية-والكويت-تدعو-إلى-ترسيم-الحدود-البحرية-1081263752.html
"خور عبد الله"... العراق يؤكد التزامه بالقرارات الدولية والكويت تدعو إلى ترسيم الحدود البحرية
"خور عبد الله"... العراق يؤكد التزامه بالقرارات الدولية والكويت تدعو إلى ترسيم الحدود البحرية
جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت، ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات... 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T12:45+0000
2023-09-21T12:45+0000
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وعبر السوداني، خلال لقائه بنظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن "رغبة العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.من حهته، أكد رئيس الوزراء الكويتي، رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري، معللا بأن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية".وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبد الله" المائي بين الدولتين.وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.واستنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، "بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله".وأشار إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة".وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230920/سياسي-عراقي-لـسبوتنيك-هناك-أطراف-تدفع-نحو-التصعيد-بين-الكويت-وبغداد-في-أزمة-خور-عبد-الله-1081246864.html
https://sputnikarabic.ae/20230916/الكويت-تسلم-العراق-مذكرة-احتجاج-على-منعه-تصديق-اتفاقية-الملاحة-البحرية-معها-1081086136.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

"خور عبد الله"... العراق يؤكد التزامه بالقرارات الدولية والكويت تدعو إلى ترسيم الحدود البحرية

12:45 GMT 21.09.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYATميناء في الكويت
ميناء في الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2023
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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جدد رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بين العراق والكويت، ومبادئ القانون الدولي والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت وسلامتها.
وعبر السوداني، خلال لقائه بنظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن "رغبة العراق بالاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة، وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين، وفي جميع المجالات"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.
من حهته، أكد رئيس الوزراء الكويتي، رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري، معللا بأن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به "مغالطات تاريخية".
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر "خور عبد الله" المائي بين الدولتين.
وتقول المحكمة العراقية، إن في حيثيات حكمها، إن "المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
وأعلنت دولة الكويت، في وقت سابق، اعتراضها على القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العراقية ‏بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية "تنظيم الملاحة في خور عبد الله‎."‎
علم الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2023
سياسي عراقي لـ"سبوتنيك": هناك أطراف تدفع نحو التصعيد بين الكويت وبغداد في أزمة "خور عبد الله"
أمس, 17:35 GMT
جاء ذلك في مذكرة احتجاج سلّمها مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي في الكويت، السفير أحمد عبد الرحمن البكر، لسفير العراق لدى الكويت، المنهل الصافي، في ديوان عام وزارة الخارجية الكويتية، وفقا لبيان رسمي.
واستنكر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، في وقت سابق، "بأشد العبارات، حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بشأن اتفاقية بين البلدين تتعلق بالملاحة البحرية في خور عبد الله".
وأشار إلى أنه "قدم إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول حيثيات الحكم، وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي"، مؤكدًا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.
من جهته، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان، على "احترام العراق لدولة الكويت تاريخًا وحاضرًا ومستقبلًا واستقلاليتها عبر المراحل التاريخية المختلفة".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 16.09.2023
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على منعه تصديق اتفاقية الملاحة البحرية معها
16 سبتمبر, 08:22 GMT
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، استقبل سفير دولة الكويت في العراق طارق الفرج، لبحث التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال القضائي"، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".
وخور عبد الله هي المنطقة الواقعة في أقصى شمال الخليج بين الكويت والعراق، ووقّع البلدان، في عام 2013، اتفاقا لتنظيم الملاحة البحرية في الخور.
يشار إلى أن خور عبد الله يقع ما بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين، وشبه جزيرة الفاو العراقية، ويمتد إلى داخل الأراضي العراقية، مشكلا خور الزبير، الذي يقع فيه ميناء أم قصر العراقي.
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