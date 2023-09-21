https://sputnikarabic.ae/20230921/لمسافة-80-كيلومترا-وفي-قمرة-القيادة-لانسيت-الروسية-تدمر-مقاتلة-أوكرانية-1081259389.html
"لمسافة 80 كيلومترا وفي قمرة القيادة"... "لانسيت" الروسية تدمر مقاتلة أوكرانية
"لمسافة 80 كيلومترا وفي قمرة القيادة"... "لانسيت" الروسية تدمر مقاتلة أوكرانية
وسط الهجوم المضاد غير المجدي الذي تشنه كييف، تواصل روسيا بنجاح إجراء تعديلات على طائراتها المسيرة في نطاق العملية العسكرية الخاصة. 21.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-21T10:52+0000
2023-09-21T10:52+0000
2023-09-21T10:54+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
رصد عسكري
روسيا
الجيش الروسي
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استهدفت طائرة "لانسيت" المسيرة بنجاح مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت متمركزة في أحد المطارات لتصيبها بضربة مباشرة.وكشفت شركة "ZALA AERO" الروسية عن قيامها بتطوير الأنظمة الخاصة بالطائرة، التي أصبحت تتيح لها الطيران بحركة مرنة وسهولة لتصل لأهدافها حتى غير المرئية منها بشكل مباشر، وتستطيع هذه الطائرات حمل ذخائر من 3 إلى 5 كيلوغرامات، ما يجعل قوتها مدمرة.تم تصميم هذه الطائرات المسيرة خصيصًا لاستهداف مجموعة من المعدات العسكرية مثل مدافع الهاوتزر "UAF"، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمراقبة، وتجمعات القوات.
https://sputnikarabic.ae/20230823/لانتسيت-روسية-تدمر-غفوزديكا-أوكرانيا-فيديو--1080342882.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي
رصد عسكري, روسيا, الجيش الروسي
"لمسافة 80 كيلومترا وفي قمرة القيادة"... "لانسيت" الروسية تدمر مقاتلة أوكرانية
10:52 GMT 21.09.2023 (تم التحديث: 10:54 GMT 21.09.2023) تابعنا عبر
وسط الهجوم المضاد غير المجدي الذي تشنه كييف، تواصل روسيا بنجاح إجراء تعديلات على طائراتها المسيرة في نطاق العملية العسكرية الخاصة.
استهدفت طائرة "لانسيت" المسيرة بنجاح مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" تابعة للقوات الأوكرانية، كانت متمركزة في أحد المطارات لتصيبها بضربة مباشرة.
المثير في العملية هو أن الطائرة من دون طيار أقلعت من القسم الخلفي للمواقع الدفاعية الروسية لتطير لمسافة 80 كيلومترا إلى هدفها، ولم تكتفِ الطائرة بذلك، بل أصابتها في قمرة القيادة.
وكشفت شركة "ZALA AERO" الروسية عن قيامها بتطوير الأنظمة
الخاصة بالطائرة، التي أصبحت تتيح لها الطيران بحركة مرنة وسهولة لتصل لأهدافها حتى غير المرئية منها بشكل مباشر، وتستطيع هذه الطائرات حمل ذخائر من 3 إلى 5 كيلوغرامات، ما يجعل قوتها مدمرة.
تم تصميم هذه الطائرات المسيرة خصيصًا لاستهداف مجموعة
من المعدات العسكرية مثل مدافع الهاوتزر "UAF"، وأنظمة الدفاع الجوي، والرادارات، وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة، بالإضافة إلى مراكز القيادة والمراقبة، وتجمعات القوات.