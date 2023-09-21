https://sputnikarabic.ae/20230921/مراسل-سبوتنيك-بدء-اجتماع-بين-ممثلي-أذربيجان-ووفد-من-أرمن-قره-باغ-في-مدينة-يفلاخ-1081256577.html

مراسل "سبوتنيك": بدء اجتماع بين ممثلي أذربيجان ووفد من أرمن قره باغ في مدينة يفلاخ... فيديو

مراسل "سبوتنيك": بدء اجتماع بين ممثلي أذربيجان ووفد من أرمن قره باغ في مدينة يفلاخ... فيديو

أفاد مراسل "سبوتنيك" أن اجتماع ممثلي أذربيجان ووفد من أرمن قره باغ في مدينة يفلاخ الأذربيجانية قد بدأ. 21.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-21T08:19+0000

2023-09-21T08:19+0000

2023-09-21T08:27+0000

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ووصل ممثلو السكان الأرمن في إقليم قره باغ، اليوم الخميس، إلى مدينة يفلاخ، للتفاوض مع الجانب الأذربيجاني.وبحسب القناة التلفزيونية الأذربيجانية العامة: "وصل ممثلو السكان الأرمن في قره باغ، الموافقون على المفاوضات مع الجانب الأذربيجاني، إلى منطقة مدينة يفلاخ، للتفاوض؛ ترافقهم وحدة حفظ السلام الروسية، إلى جانب الشرطة الأذربيجانية".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، أنه تم الاتفاق على وقف كامل لإطلاق النار، بين أذربيجان، وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية.وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية نشرت بياناً، جاء فيه: "مع الأخذ في عين الاعتبار نداء ممثلي السكان الأرمن في قره باغ، من خلال قوات حفظ السلام الروسية، تم التوصل إلى اتفاق على تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب ذات الطبيعة المحلية، في 20 أيلول/ سبتمبر 2023، الساعة 13:00، بعدد من الشروط".وحدد البيان الشروط التالية: "تلقي تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية، والتشكيلات المسلحة الأرمينية غير القانونية الموجودة في منطقة قره باغ بجمهورية أذربيجان، أسلحتها؛ وتتخلى عن المواقع القتالية والعسكرية، وتنزع سلاحها تماما. وأيضا، تغادر وحدات القوات المسلحة الأرمينية أراضي أذربيجان، بالإضافة إلى حل التشكيلات المسلحة الأرمينية غير الشرعية".وكانت وزارة الدفاع الأذربيجانية أعلنت، يوم الثلاثاء، أن أذربيجان بدأت تنفيذ إجراءات "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، من أجل استعادة النظام الدستوري في البلاد.ووصفت باكو الانسحاب الكامل للقوات الأرمينية من قره باغ، وحل السلطات غير المعترف بها في ستيباناكيرت (عاصمة الإقليم)، شرطا لإحلال السلام في المنطقة؛ بينما وصفت أرمينيا ما يحدث بالعدوان، وذكرت أنه لا توجد وحدات عسكرية أرمينية في قره باغ.من جانبها، دعت وزارة الدفاع الروسية، طرفي النزاع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، ومواصلة المفاوضات.

https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-حفظ-السلام-الروسية-تجلي-5-آلاف-شخص-من-3-مناطق-في-إقليم-قره-باغ--1081251602.html

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