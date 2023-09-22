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الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230922/الدفاع-الروسية-تدمير-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-بالقرب-من-ساحل-القرم--عاجل-1081279373.html
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم -عاجل
الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم -عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T03:37+0000
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وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا
وزارة الدفاع الروسية, جمهورية القرم الروسية, روسيا

الدفاع الروسية: تدمير طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم -عاجل

03:37 GMT 22.09.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2023
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، أن الدفاع الجوي دمر طائرتين مسيرتين أوكرانيتين بالقرب من ساحل القرم وفي منطقة توابسي بإقليم كراسنودار.
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Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 سبتمبر, 07:11 GMT
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