https://sputnikarabic.ae/20230922/الصحة-الفلسطينية-مقتل-فلسطيني-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-غرب-جنين-1081278609.html
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
قتل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس/الجمعة، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين. 22.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-22T01:53+0000
2023-09-22T01:53+0000
2023-09-22T01:53+0000
أخبار فلسطين اليوم
وزارة الصحة الفلسطينية
مقتل فلسطيني
العالم العربي
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رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين شمال الضفة الغربية.كانت قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك، ليل الخميس.وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف هرعت للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي بحثا عن وجود جرحى. مشيرا إلى نقل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما من داخل المنزل المحاصر نتيجة إصابتها باليد إلى وحالة هلع جراء الاقتحام أيضا.وأفادت جريدة "القدس" الفلسطينية، بـ "بدء انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال مواطنين هما شادي وخالد طبيلة حيث أن الأخير مطارد للاحتلال".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 4 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حيث وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.
https://sputnikarabic.ae/20230921/قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-مدينة-نابلس-وتحاصر-منزلا-وتطلق-صوبه-صاروخين-1081277739.html
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أخبار فلسطين اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية, مقتل فلسطيني, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, وزارة الصحة الفلسطينية, مقتل فلسطيني, العالم العربي
الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي غرب جنين
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قتل فلسطيني برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، ليل الخميس/الجمعة، خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين.
رام الله - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة مقتل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة كفر دان غرب جنين شمال الضفة الغربية.
ووفق مصادر محلية فإن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت بلدة كفر دان وداهمت عددا من المنازل
في وقت اندلعت فيه مواجهات بين أهالي القرية وقوات الجيش الإسرائيلي التي فتحت نيران أسلحتها، حيث استخدمت الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
كانت قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت صارخين نحو منزل في مدينة نابلس ودعت شابا عبر مكبرات الصوت بتسليم نفسه والخروج من المنزل المحاصر، حسب ما أفاد به شاهد عيان لمراسل "سبوتنيك، ليل الخميس.
وتدور اشتباكات عنيفة داخل أحياء في مدينة نابلس بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين.
ودفعت قوات الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية كبيرة لمدينة نابلس لتنفيذ العملية العسكرية المستمرة.
وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني، أن سيارات الإسعاف هرعت للمنزل الذي حاصره الجيش الإسرائيلي بحثا عن وجود جرحى. مشيرا إلى نقل سيدة تبلغ من العمر 65 عاما من داخل المنزل المحاصر نتيجة إصابتها باليد إلى وحالة هلع جراء الاقتحام أيضا.
وأفادت جريدة "القدس" الفلسطينية، بـ "بدء انسحاب قوات الاحتلال بعد اعتقال مواطنين هما شادي وخالد طبيلة حيث أن الأخير مطارد للاحتلال".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، وقوع 4 إصابات جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع حيث وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس.