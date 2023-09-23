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المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230923/المقاتلات-الروسية-تسقط-4-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-وسو-24-وميغ-29--عاجل-1081313647.html
المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، بأن مقاتلات القوات الجوية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال المعارك الجوية طائرة من طراز "سو 24 إم"... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T10:26+0000
2023-09-23T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع أن مجموعة قوات "المركز" الروسية صدت 15 هجوما للعدو على مواقعها من قبل وحدات من الألوية الآلية 63 و67 واللواء 12 للقوات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، وتم تحييد 435 جنديا أوكرانيا، و15 مركبة مدرعة، و16 سيارة، و8 مدافع.
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل

10:26 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 23.09.2023)
© Sputnik . Владимир Вяткинمقاتلات "ميغ-29"
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Sputnik . Владимир Вяткин
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يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، بأن مقاتلات القوات الجوية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال المعارك الجوية طائرة من طراز "سو 24 إم" وطائرة "ميغ 29" وطائرتين هجوميتين من طراز "سو 25" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع أن مجموعة قوات "المركز" الروسية صدت 15 هجوما للعدو على مواقعها من قبل وحدات من الألوية الآلية 63 و67 واللواء 12 للقوات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، وتم تحييد 435 جنديا أوكرانيا، و15 مركبة مدرعة، و16 سيارة، و8 مدافع.
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