https://sputnikarabic.ae/20230923/المقاتلات-الروسية-تسقط-4-طائرات-أوكرانية-من-طراز-سو-25-وسو-24-وميغ-29--عاجل-1081313647.html
المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، بأن مقاتلات القوات الجوية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال المعارك الجوية طائرة من طراز "سو 24 إم"... 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T10:26+0000
2023-09-23T10:26+0000
2023-09-23T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع أن مجموعة قوات "المركز" الروسية صدت 15 هجوما للعدو على مواقعها من قبل وحدات من الألوية الآلية 63 و67 واللواء 12 للقوات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، وتم تحييد 435 جنديا أوكرانيا، و15 مركبة مدرعة، و16 سيارة، و8 مدافع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
المقاتلات الروسية تسقط 4 طائرات أوكرانية من طراز "سو 25" و"سو 24" و"ميغ 29"- عاجل
10:26 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 10:38 GMT 23.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم السبت، بأن مقاتلات القوات الجوية الروسية وأنظمة الدفاع الجوي أسقطت، خلال المعارك الجوية طائرة من طراز "سو 24 إم" وطائرة "ميغ 29" وطائرتين هجوميتين من طراز "سو 25" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضافت الدفاع أن مجموعة قوات "المركز" الروسية صدت 15 هجوما للعدو على مواقعها من قبل وحدات من الألوية الآلية 63 و67 واللواء 12 للقوات الخاصة التابعة للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان، وتم تحييد 435 جنديا أوكرانيا، و15 مركبة مدرعة، و16 سيارة، و8 مدافع.