https://sputnikarabic.ae/20230923/بدء-المؤتمر-الصحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1081324560.html
بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T16:41+0000
2023-09-23T16:41+0000
2023-09-23T16:48+0000
العالم
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار روسيا اليوم
منظمة الأمم المتحدة
سيرغي لافروف
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_0:171:3033:1877_1920x0_80_0_0_6be46ada543a78bd72da4c853ed810e3.jpg
وقال لافروف إن الأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا لا تزال قائمة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/14/1081246379_151:0:2880:2047_1920x0_80_0_0_5de9029a7f1f070e49a5bfde9a84b936.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف
بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
16:41 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 16:48 GMT 23.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لافروف إن الأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا لا تزال قائمة.