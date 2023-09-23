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بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
https://sputnikarabic.ae/20230923/بدء-المؤتمر-الصحفي-لوزير-الخارجية-الروسي-سيرغي-لافروف-1081324560.html
بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T16:41+0000
2023-09-23T16:48+0000
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وقال لافروف إن الأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا لا تزال قائمة.
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار روسيا اليوم, منظمة الأمم المتحدة, سيرغي لافروف

بدء المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

16:41 GMT 23.09.2023 (تم التحديث: 16:48 GMT 23.09.2023)
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي
 وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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يتبع
انطلق المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال لافروف إن الأزمة الأمنية التي تواجهها أوروبا لا تزال قائمة.
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