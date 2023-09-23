https://sputnikarabic.ae/20230923/علماء-روس-ينتجون-جليد-السكر-الكوني-المتواجد-في-النجوم-1081308941.html

علماء روس ينتجون جليد "السكر" الكوني المتواجد في النجوم

علماء روس ينتجون جليد "السكر" الكوني المتواجد في النجوم

اكتشف علماء جامعة سامارا، كجزء من فريق دولي، سبب وكيفية تكوين عدد كبير من جزيئات السكر بالفعل في مرحلة تكوين النجوم، والتي تعد المصدر الرئيسي للطاقة للكائنات... 23.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-23T07:27+0000

2023-09-23T07:27+0000

2023-09-23T07:27+0000

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علوم

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تمكن العلماء من إعادة إنتاج الجليد الكوني بين النجوم في مختبر علمي، وتشير البيانات التي تم الحصول عليها إلى وجود احتمال كبير للأصل الكوني للجزيئات العضوية المعقدة، والتي هي اللبنات الأساسية للكائنات الحية على الأرض. تم نشر الدراسة في مجلة"ذا جورنال أوف فيزيكال كيميستري ليترز" العلمية.تتركز المادة الموجودة في السحب الجزيئية في الفضاء بشكل أساسي في شكل جزيئات صلبة مغطاة بعباءات الجليد، ما يسمى بالجليد الفضائي، وهي تشكل جزيئات عضوية معقدة، بما في ذلك جزيئات البريبايوتك ، تحت تأثير الإشعاع المجرّي الصلب.وقال طالب الدراسات العليا في جامعة سمارة، أناتولي نيكولاييف: "بالنسبة للتجربة، تم استخدام تركيب تم فيه الحفاظ على فراغ فائق وإعادة تكوين الجليد عند درجة حرارة منخفضة جدا، مع قصفه بجزيئات عالية الطاقة، بعد ذلك، نظرنا إلى التحولات الكيميائية التي تحدث خلال هذا".وأضاف نيكولاييف: "تتشكل الجزيئات المعقدة بالفعل في مرحلة تكوين النجوم، في الجليد المبرد، ثم يتم دمجها في الكواكب والكويكبات والمذنبات، وأظهر التحليل التفصيلي للنيازك أن الجزيئات المهمة بيولوجيا، مثل الريبوز، كانت قادرة على النجاة من ظروف الفضاء القاسية، وبالتالي، كان من الممكن تسليم بعض هذه الجزيئات المعقدة إلى الأرض في وقت مبكر، والتي كانت بمثابة مصدر خارجي للجزيئات الحيوية، ما يوفر مسارا إضافيا محتملا لتكوين جزيئات مهمة بيولوجيا في مرحلة الحياة المبكرة لكوكبنا".

https://sputnikarabic.ae/20230922/أكبر-منتجي-التمور-في-العالم-1081290413.html

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