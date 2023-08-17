https://sputnikarabic.ae/20230817/علماء-روس-يطلقون-مصنعا-فضائيا-لتركيب-جزيئات-الحياة-1080160301.html

علماء روس يطلقون مصنعا فضائيا لتركيب "جزيئات الحياة"

علماء روس يطلقون مصنعا فضائيا لتركيب "جزيئات الحياة"

أفادت الخدمة الصحفية في جامعة سمارا بأن علماء معهد "ليبيديف" الفيزيائي وجامعة سمارة، يعملون على تجميع معدات مصنع فضاء لتخليق "طوب" الحياة، وهي جزيئات الكيمياء... 17.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-17T09:03+0000

2023-08-17T09:03+0000

2023-08-17T09:03+0000

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وقال أستاذ قسم الفيزياء، فاليري أزيازوف: "سيكون العنصر الأساسي لمركز سمارا للفيزياء الفلكية المختبرية، التابع لمعهد "بي إن ليبيديف" الفيزيائي التابع لأكاديمية العلوم الروسية "SF FIAN"، المرفق التجريبي ذي المستوى العالمي الذي يستنسخ ظروف الفضاء العميق ويسمح بنمذجة تأثير الإشعاع المؤين الكوني على نظائر الجليد خارج كوكب الأرض في مجموعة واسعة من المعلمات الكيميائية والفيزيائية، وتم بالفعل تجميع الجزء الرئيسي من التركيب، وهي غرفة تفريغ لإنشاء فراغ عالي للغاية. ومن المخطط إكمال التجميع هذا الخريف، ومن المقرر أن يبدأ العمل بالتركيب وبدء التجارب في سمارا نهاية هذا العام".وأضاف أزيازوف: "على الرغم من إجراء دراسات حول تفاعل الإشعاع المؤين مع نظائرها من الجليد بين النجوم منذ ما يقرب من نصف قرن، إلا أن فهم تركيب الجزيئات العضوية المعقدة في الفضاء بين النجوم لا يزال في مهده، وكانت الدراسات السابقة محدودة بالقدرات التقنية لإجراء التجارب وعدم كفاية مستوى المعدات لتحليل الجزيئات الناتجة".توضح الجامعة أنه داخل المنشأة التي يتم إنشاؤها في سمارا سيكون من الممكن إعادة إنتاج ظروف أجزاء مختلفة من الوسط النجمي، من السحب الجزيئية الباردة في مناطق تشكل النجوم، وسيتم إجراء الجزء الأكبر من التجارب في درجات حرارة من -263 إلى -223 درجة مئوية، على الرغم من أنه بشكل عام يمكن تغيير درجة حرارة التجارب في نطاق واسع إلى +76 درجة مئوية.ويمكن أيضًا استخدام المعدات العلمية لاختبار قوة إشعاع المواد المجدية لتغليف المركبات الفضائية والأقمار الصناعية.وقال أزيازوف: "سيكون للتركيب العديد من مصادر الإشعاع المختلفة وسيكون قادرًا على إظهار ما سيحدث لمادة معينة في الفضاء، ويمكن تكييفه بسهولة لتحديد الاستقرار الإشعاعي للمواد والطلاء للمسبارات الفضائية والمحطات القمرية".

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