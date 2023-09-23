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https://sputnikarabic.ae/20230923/نيمار-يرقص-العرضة-احتفالا-باليوم-الوطني-السعودي-فيديو-وصور-1081326888.html
نيمار يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني السعودي... فيديو وصور
نيمار يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني السعودي... فيديو وصور
حضر لاعبو فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، إلى مقر النادي مرتدين زي بلادهم التقليدي، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93. 23.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-23T18:44+0000
2023-09-23T18:44+0000
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واحتفل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال، مساء اليوم السبت، بأداء رقصة "العرضة" السعودية مع زملائه لاعبي الهلال، ومن بينهم ميشايل ومالكوم وكوليبالي وسافيتش، وكلهم ارتدوا الزي السعودي التقليدي، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي.ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي لقطات فيديو وصورا متعددة لنيمار وهو يؤدي رقصة "العرضة" السعودية في ذكرى اليوم الوطني، وفي لقطات أخرى المدرب البرتغالي جيسوس.يشار إلى أن آخر مبارة للهلال السعودي كانت أمام مضيفه نادي ضمك، وتعادل الفريقان بنتيجة هدف لكل منهما، خلال منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس الماضي.ومن المقرر أن يستهل الهلال مشوار الحفاظ على لقبه بشأن كأس ملك السعودية بمواجهة منافسه الجبلين في دور 32، وذلك يوم الاثنين المقبل.وتحتفل السعودية بفعاليات اليوم الوطني السعودي للعام 2023 بتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، فيما يعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ (الموافق لـ17 سبتمبر 1932)، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.وكان نادي "الهلال" السعودي، قد ضم الشهر الماضي، نجمه الجديد نيمار دا سيلفا، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
https://sputnikarabic.ae/20230909/نيمار-ينتزع-لقب-الهداف-التاريخي-للبرازيل-من-بيليه-1080841704.html
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الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة
الأخبار, أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رياضة

نيمار يرقص "العرضة" احتفالا باليوم الوطني السعودي... فيديو وصور

18:44 GMT 23.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEلاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا
لاعب الهلال السعودي، البرازيلي نيمار دا سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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حضر لاعبو فريق الهلال السعودي، اليوم السبت، إلى مقر النادي مرتدين زي بلادهم التقليدي، احتفالا بذكرى اليوم الوطني السعودي الـ 93.
واحتفل النجم البرازيلي، نيمار داسيلفا، مهاجم نادي الهلال، مساء اليوم السبت، بأداء رقصة "العرضة" السعودية مع زملائه لاعبي الهلال، ومن بينهم ميشايل ومالكوم وكوليبالي وسافيتش، وكلهم ارتدوا الزي السعودي التقليدي، وذلك للاحتفال باليوم الوطني السعودي.
ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال السعودي لقطات فيديو وصورا متعددة لنيمار وهو يؤدي رقصة "العرضة" السعودية في ذكرى اليوم الوطني، وفي لقطات أخرى المدرب البرتغالي جيسوس.
يشار إلى أن آخر مبارة للهلال السعودي كانت أمام مضيفه نادي ضمك، وتعادل الفريقان بنتيجة هدف لكل منهما، خلال منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، الخميس الماضي.
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ومن المقرر أن يستهل الهلال مشوار الحفاظ على لقبه بشأن كأس ملك السعودية بمواجهة منافسه الجبلين في دور 32، وذلك يوم الاثنين المقبل.
وتحتفل السعودية بفعاليات اليوم الوطني السعودي للعام 2023 بتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، فيما يعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، بتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ (الموافق لـ17 سبتمبر 1932)، بتحويل اسم الدولة من مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.
وكان نادي "الهلال" السعودي، قد ضم الشهر الماضي، نجمه الجديد نيمار دا سيلفا، أمام آلاف من الجماهير في العاصمة السعودية الرياض، حيث شهد الحفل استخداما مكثفا للألعاب النارية والطائرات المسيّرة، مثلما حدث في حفلات تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والفرنسي كريم بنزيما، لاعبي "النصر" و"الاتحاد" على التوالي.
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