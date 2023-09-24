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https://sputnikarabic.ae/20230924/حزب-الله-يوجه-تحية-للجيش-اللبناني-بعد-تصديه-للجيش-الإسرائيلي-شمالي-الخط-الأزرق-1081350886.html
"حزب الله" يوجه تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق
"حزب الله" يوجه تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق
وجّه "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي، أمس، في نطاق مزارع شبعا على الحدود المشتركة بين الجانبين. 24.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-24T15:05+0000
2023-09-24T15:05+0000
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ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الأحد، عن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، توجيهه تحية كبيرة للجيش اللبناني على تصديه لانتهاك الجيش الإسرائيلي عند مزرعة بسطرة ضمن مزارع شبعا على الحدود الثنائية.وكان الجيش اللبناني قد قال، أمس السبت، في بيان له، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "عناصر من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".وبدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق"، بعدما أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بأن "الجيش اللبناني رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو، ما أدى إلى فرارهم"، مشيرةً إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية".وجاء ذلك غداة إعلان الجيش اللبناني أنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية.وهو ما دفع بقوات "اليونيفيل"، أمس السبت، إلى التعليق على إلقاء القنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230923/الأمم-المتحدة-تدخل-على-خط-التوتر-الحدودي-بين-الجيش-اللبناني-والإسرائيلي-1081315691.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يوجه تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي شمالي الخط الأزرق

15:05 GMT 24.09.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayتدريبات عناصر "حزب الله" اللبناني، لبنان
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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وجّه "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تحية للجيش اللبناني بعد تصديه للجيش الإسرائيلي، أمس، في نطاق مزارع شبعا على الحدود المشتركة بين الجانبين.
ونقلت قناة المنار، مساء اليوم الأحد، عن نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، توجيهه تحية كبيرة للجيش اللبناني على تصديه لانتهاك الجيش الإسرائيلي عند مزرعة بسطرة ضمن مزارع شبعا على الحدود الثنائية.
صورة مأخوذة من قرية الوزاني بجنوب لبنان تظهر الجزء الشمالي من قرية الغجر الحدودية التي أسستها إسرائيل مؤخرًا ، في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
الأمم المتحدة تدخل على خط التوتر الحدودي بين الجيش اللبناني والإسرائيلي
أمس, 11:53 GMT
وكان الجيش اللبناني قد قال، أمس السبت، في بيان له، إنه "أطلق قنابل مسيلة للدموع على قوة من الجيش الإسرائيلي، ردا على إطلاق الأخيرة قنابل دخانية باتجاه دورية لبنانية".
وقال الجيش اللبناني في بيان، إن "عناصر من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب (الخط الأزرق المتحفظ عليه) في منطقة بسطرة - الجنوب".
وبدورها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الجيش أطلق قنابل غاز على قوة للجيش اللبناني بعد أن تجاوزت مركبة لبنانية الخط الأزرق"، بعدما أفادت قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بأن "الجيش اللبناني رد بإلقاء قنابل دخانية على جنود العدو، ما أدى إلى فرارهم"، مشيرةً إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي "ردوا لاحقا بمزيد من القنابل الدخانية".
الحدود بين لبنان وإسرائيل - وصول الجيش الإسرائيلي والوحدات العسكرية إلى الحدود اللبنانية الإسرائيلية، 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
توتر عند الحدود الجنوبية وإلقاء قنابل دخانية بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي... فيديو
أمس, 10:25 GMT
وجاء ذلك غداة إعلان الجيش اللبناني أنه يقوم بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بشأن الاختراقات الإسرائيلية لمياه بلاده الإقليمية.
وهو ما دفع بقوات "اليونيفيل"، أمس السبت، إلى التعليق على إلقاء القنابل بين القوات الإسرائيلية والجيش اللبناني على الحدود، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، أن "القوة موجودة على الأرض لتهدئة الوضع، وتتواصل قيادتها مع الأطراف لتخفيف التوترات ومنع سوء الفهم".
وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.
وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
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